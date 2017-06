2017-06-02 12:08:00.0

Sitzung Sieben Reihenhäuser sind zu viel in Haunswies

Affinger Gemeinderat sagt Nein zu Plan mitten in dem Affinger Ortsteil. Er fürchtet Konfliktpotenzial mit der Umgebung, in der es ein Fuhrunternehmen gibt.

Sieben Reihenhäuser mit Tiefgarage – für Haunswies ist das eindeutig zu viel. Darin war sich der Affinger Gemeinderat am Dienstag einig, als er eine Bauvoranfrage der Firma GIV GmbH aus Sielenbach behandelte.

Vier Reihenhäuser und drei Reihenhäuser hat die Gesellschaft auf einem Grundstück an der Ecke Aichacher Straße/Gartenweg also mitten im Dorfgebiet geplant. Die momentan dort noch stehenden Gebäude sollen dafür abgebrochen werden.

Gerald Eberl, selbst Haunswieser, stellte klar: „Städtebaulich ist das in keinem Fall in dieser Dimension vertretbar.“ Die Gebäude fügten sich nicht in die Umgebung ein, Konfliktpotenzial mit der Umgebung, in der es ein Fuhrunternehmen gibt, sah er programmiert. Josef Tränkl warf die Frage auf, welche Empfehlung man dem Bauwerber geben könne.

Der Gemeinderat einigte sich darauf, dass dieser sich an der Grundflächenzahl der Umgebung orientieren solle. Einstimmig wurde diese Voranfrage abgelehnt.

Nördlich der Wiesenstraße Den Bebauungsplan „Nördlich der Wiesenstraße“ in Haunswies gibt es seit 1999. Er wurde, wie Planer Paul Kienberger erklärte, aufgestellt, um die Konflikte zwischen Wohnbebauung im Osten und Gewerbe im Westen in den Griff zu bekommen. Damit, wie damals geplant, die Zufahrt einer Firma auf der Westseite und damit fernab der Wohnbebauung möglich ist, tritt der Betrieb daneben nun Grund ab. Weil er diesen aber benötigt, wird das Gewerbegebiet im Westen um 245 Quadratmeter vergrößert. Der Gemeinderat stimmte der Erweiterung im vereinfachten Verfahren zu. (jca)