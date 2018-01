2018-01-19 21:05:00.0

Polizeireport Sonnenschirm beschädigt parkendes Auto

Der Wind hat einen Sonnenschirm gegen ein parkendes Auto geweht und beschädigt. Ein Angestellter des Cafés bemerkte den Vorfall.

Der stürmische Wind hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Schrobenhausen einen Sonnenschirm eines Cafés am Lenbachplatz gegen ein parkendes Auto geweht. Laut Polizei wurde das Auto am Kotflügel beschädigt. Ein Angestellter des Cafés bemerkte es und entfernte den Schirm. Als er einen Notizzettel am Fahrzeug anbringen wollte, war dieses bereits weg. Der Eigentümer des Autos wird gebeten sich unter der Telefonnummer 08252/8975-0 bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen zu melden. (jasa)