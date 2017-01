2017-01-18 16:58:00.0

Runder Tisch Verkehrschaos an der Ecknacher Schule

Zu den Stoßzeiten staut es sich in der Ortsmitte. Betroffene fordern mehr Rücksicht. Bei der Lösung sollen auch die Eltern mithelfen Von Gideon Ötinger

Von Gideon Ötinger

Aichach-Ecknach Wenn die Schule und der Kindergarten im Aichacher Stadtteil Ecknach aus sind, geht es rund auf der Pfarrer-Steinacker-Straße. Eltern parken oft in zweiter Reihe, Busse bahnen sich ihren Weg durch den Verkehr und müssen auf der Straße stehen bleiben, weil die Haltestellen zugeparkt sind. Dazu noch Kinder, die über die Straße laufen oder mit ihren Fahrrädern den Weg entlangradeln – das ist gefährlich.

ANZEIGE

So schildern es die Leiterin des Kindergartens St. Peter und Paul, Andrea Pfister, und ihre Stellvertreterin Susanne Heinz bei einem runden Tisch zum Thema Verkehrssicherheit am Dienstag. Ins Pfarrheim gekommen sind unter anderem Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und Helmut Beck, Zweiter Bürgermeister und Leiter der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg.

Besonders jetzt mit dem starken Schneefall sei es mittags oft problematisch, sagt Barbara Hierdeis, Leiterin der Grundschule Ecknach. „Die Parkbuchten vor der Schule werden nicht geräumt.“ Deshalb müssen die Autofahrer auf andere Parkplätze ausweichen: Eltern, die mittags ihre Kinder abholen, stellen sich oft da hin, wo gerade Platz ist. Das sei unmöglich, findet die Schulleiterin. An manchen Tagen, besonders vor Ferienbeginn, wenn alle Schüler gleichzeitig aus haben, sei die Situation in Ecknach „krass“.

Hierdeis hat schon versucht, etwas dagegen zu tun. In ihrem Elternbrief habe sie das Thema angesprochen, und auch beim Elternabend vergangene Woche habe sie das Parken thematisiert. Doch bei vielen Eltern komme das nicht an. Sie ignorieren es. Das sagt auch Hans Burgmair. Er ist der Verwalter des Kinderhauses St. Peter und Paul.

Mit dem Problem stehen die Ecknacher nicht alleine da. Carin Beck ist Polizistin und im erweiterten Vorstand der Kreisverkehrswacht. In ihrer Tätigkeit spricht sie oft mit Lehrern und Eltern anderer Schulen im Landkreis. Sie sagt: „Das Problem hat jede Einrichtung.“ Sie möchte die Eltern dafür sensibilisieren und schlägt vor, sich mit einem weiteren Brief an sie zu wenden. Darin soll den Eltern die Situation erläutert werden. Damit sie sich auch wirklich daran halten, regt Helmut Beck an, Eltern zu suchen, die als Verkehrshelfer agieren und andere Eltern in die Schranken weisen, wenn sie sich falsch verhalten.

Die Idee gefällt den Teilnehmern der Runde. Das Allheilmittel sieht Bürgermeister Habermann darin aber auch nicht: „Die absolute Sicherheit wird es nicht geben.“ Dabei seien andere Parkmöglichkeiten in Ecknach vorhanden.

Am Maibaum gibt es beispielsweise öffentliche Parkplätze. Dann müssten die Kinder allerdings ein paar Meter zum Auto laufen. Das wollen die Eltern aber laut Helmut Beck nicht hinnehmen. „Die Rücksicht geht verloren.“

Am Ende der Diskussion einigen sich die Teilnehmer darauf, Verkehrshelfer zu finden und einen gemeinsamen Brief zu verfassen. Auch die Suche nach neuen Parkplätzen steht auf dem Programm der Ecknacher Verantwortlichen, damit es für Eltern mehr Möglichkeiten gibt.