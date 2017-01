2017-01-23 18:15:00.0

Aichach Zwei Verletzte an Kreuzung in Walchshofen

Weil ein 50-Jähriger die Vorfahrt an einer Kreuzung im Aichacher Stadtteil Walchshofen missachtet, kommt es zum Unfall.

Bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Walchshofen sind am Montag zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Walchenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreisstraße AIC 5 missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines Autos, und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (bac)