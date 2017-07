2017-07-25 00:06:01.0

Das Abenteuer beginnt heute

Fußball-Regionalliga:FC Pipinsried startet

Die Fußballfans aus dem Dachauer Hinterland fiebern der Premiere entgegen. Am heutigen Dienstagabend, 19 Uhr, beginnt für den FC Pipinsried das Abenteuer Regionalliga. Der Aufsteiger aus der Marktgemeinde Altomünster startet als einer der letzten Vereine der Liga in die Saison und hat gleich den Tabellenführer im ausgebauten Stadion zu Gast. Der 1. FC Schweinfurt 05 kommt mit zwei Siegen im Gepäck ins kleine Dorf. Zu Hause verwiesen die Franken Aufsteiger Eichstätt mit 4:1 in die Schranken. Das Team von Gerd Klaus gilt als eines der stärksten der Liga und will auch beim FCP punkten. Dort wartet eine große Kulisse, 2000 Zuschauer werden erwartet, und ein Team, das hoch motiviert ist. Der letzte Test in Pöttmes wurde 6:0 gewonnen, heute kommt aber ein anderes Kaliber. (AN)