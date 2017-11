2017-11-16 02:48:00.0

Fußball FuPa: Quartett in der Top-Elf

Adelzhauser Dreierpacker sind unter Spieltagsbesten. Zwei Hollenbacher dabei.

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Immer mehr Fans beteiligen sich an der Abstimmung, sodass mittlerweile selbst in den unteren Klassen die Spieltagsbesten gekürt werden können.

Aufgrund der vielen Spielausfälle konnte in vielen Klassen keine Top-Elf ermittelt werden. Große Ausnahme ist die Bezirksliga Nord. Hier finden sich gleich vier Spieler aus dem Landkreis-Norden wieder. Nicht fehlen darf dabei das Adelzhauser Duo Dominik Müller und Stefan Asam. Beim 7:5-Erfolg gegen den FC Horgau trafen beide Offensivspieler jeweils dreifach. Außerdem steuerten die beiden jeweils noch eine Vorlage zum Eishockey-Ergebnis bei. Während es für Asam die erste Nominierung war, stand Müller bereits fünf Mal unter den Spieltagsbesten. Seine Premiere in der FuPa-Elf feierte auch Hollenbachs Kapitän Martin Aechter, der beim 2:2 gegen Meitingen die Führung für die Elf vom Krebsbach erzielte. Die Hollenbacher zeigten sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen stark verbessert. Das lag auch an Abwehrkollege Christian Adrianowytsch. Der Spielertrainer peitschte sein Team unermüdlich nach vorne. (sry-)

ANZEIGE

FuPa Die Spieltagsbesten sowie weitere Informationen rund um alle Spielklassen unter www.fupa.net/schwaben.