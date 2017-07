2017-07-20 00:04:26.0

Leichtathletik Johanna Ostermair läuft zum Titel

LG Aichach-Rehling glänzt bei schwäbischer Meisterschaft

Bei den schwäbischen Meisterschaften konnten die Athleten der LG Aichach-Rehling glänzen. Den Sieg über 800 Meter bei den Frauen sicherte sich Johanna Ostermair in sehr guten 2:22,58 Minuten mit einer persönlichen Bestleistung. Die Temperaturen hätten durchaus angenehmer sein können und auch die immer wieder einsetzenden leichten Regenschauer förderten nicht gerade die Leistungen. Trotzdem ließen sich die Leichtathleten auf der Friedberger Anlage am Rothenberg bei den schwäbischen Meisterschaften der Aktiven, U18 und U14, nicht unterkriegen. Das gilt insbesondere für Johanna Ostermair. In einem taktischen Rennen gelang es ihr im Schlussspurt der Konkurrenz deutlich zu enteilen.

Einen weiteren schwäbischen Meistertitel sicherte sich Fabian Schäffler über 110-Meter-Hürden in 16,88 Sekunden. Mit dieser Leistung (nicht der Platzierung) hadert der Athlet ein wenig, da er die im Frühjahr bereits erreichten Ergebnisse aufgrund von Verletzung und Krankheit noch nicht wieder erreichen konnte. Die Leistungen von Michael Regau (11,83 Sekunden) und Katrin Woermann (13,18 Sekunden, persönliche Bestleistung) über die 100 Meter konnten überzeugen und genügten jeweils für den dritten Platz auf dem Podest.

Woermann konnte den Erfolg im anschließenden 200-Meter-Lauf wiederholen und wurde auch hier Dritte in Schwaben mit einer Zeit von 27,36 Sekunden. Ebenfalls Dritter wurde Niklas Baufeld über 200 Meter in persönlicher Bestleistung mit 24,73 Sekunden. Schließlich ist der fünfte Platz von Andreas Regele über 400 Meter in guten 54,79 Sekunden zu erwähnen. LG-Trainer Otto Dwaliawili zeigte sich mit den Ergebnissen seiner sechs Athleten zufrieden. (AN)