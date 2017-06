2017-06-11 17:46:00.0

Fußball-Relegation Merching springt in die Kreisklasse

TSV feiert mit einem 3:0-Sieg gegen Fischach den Aufstieg. Rund 500 Zuschauer erleben dabei einen sehr kuriosen Treffer. Mühlried scheitert an Untermaxfeld.

Am Ende gibt es kein Halten mehr beim TSV Merching. Nach Abpfiff stürmen die Fans den Platz und feiern den Aufstieg in die Kreisklasse. Der SC Mühlried dagegen scheitert in der Relegation zur Kreisliga.

TSV Fischach – TSV Merching 0:3

Da wurden Spieler und Funktionäre mit Sekt und Bier übergossen, da wurde geherzt und umarmt, gejubelt und geschrien, was das Zeug hielt – der TSV Merching spielt nach dem 3:0-Erfolg im kommenden Jahr in der Kreisklasse. Geradezu liebevoll und zärtlich fiel im Gegensatz zum wilden Treiben ringsumher die Umarmung der beiden Trainer Michael Schuster und Simon Biallowons aus, die sich abseits des Trubels eher still in die Arme fielen. Für Biallowons war es das letzte Spiel als Merchinger Trainer. Kollege Schuster war sich mit dem Gros der rund 500 Zuschauer in der Bewertung des Spiels einig. Merching gewann nicht unverdient, vor allem weil sie immer genau dann ihre Tore machten, als das Pendel zugunsten des TSV Fischach auszuschlagen schien. Das war beim 1:0 in der 25. Minute nicht anders wie bei den weiteren Toren in den Minuten 64 und 86. Kurios dabei das 1:0 von Jürgen Pestel: Sein Freistoß aus 50 Metern Entfernung segelte vorbei an Freund und Feind, sprang am Elfmeterpunkt auf und flog über den verdutzten Keeper Christian Angerer hinweg ins Netz. Beim 2:0 in der 65. Minute reklamierten die Fischacher Abseits, Moritz Willis überlupfte Angerer. Das 3:0 war ein Konter, bei dem Andreas Schaile von der Mittellinie auf und davon ging und Angerer mit einem präzisen Flachschuss keine Chance ließ. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fischach alles nach vorne geworfen und versucht, die Überzahl – Merchings Patrick Fries sah in der 71. Minute Gelb-Rot – auszunutzen. Und so behielten die Merchinger unter der sicheren und guten Leitung von Schiedsrichter Beyrle bis zuletzt kühlen Kopf und durften sich verdient für den Kreisklassenaufstieg feiern lassen. (pkl)

SC Mühlried – Untermaxfeld 0:3

Der Traum vom Aufstieg in die Kreisliga ist für den SCM geplatzt. Gegen die TSG Untermaxfeld gab es in Langenmosen ein 0:3. Ohne ihren gesperrten Torjäger Marco Rechenauer gerieten die Mühlrieder nach 24 Minuten durch Matthias Irl in Rückstand. Marco Veitinger erhöhte auf 2:0 (61.), ehe Michael Beck mit dem 3:0 (85.) alles klar machte. Die TSG muss nun am Dienstag in Kühbach zum alles entscheidenden Spiel gegen Firnhaberau ran. (AN)