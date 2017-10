2017-10-30 00:06:49.0

Bezirksliga IIIIII Michael Fottner hält Sieg für den BCA fest

BC Adelzhausen feiert in einem „Sechs-Punkte-Spiel“ einen 3:0-Heimerfolg

Den Grundstein für den 3:0-Heimerfolg gestern Nachmittag gegen Wörnitzsein-Berg bildeten die solide Abwehrvorstellung des BC Adelzhausen und ein bärenstarker Schlussmann Michael Fottner. Da waren sich die Beteiligten an diesem nasskalten Herbsttag am Römerweg einig.

Gästecoach Bernd Taglieber wollte es nicht wahrhaben, „dass wir vorne die Dinger nicht reinmachen“. Klarste Chancen versiebten seine Schützlinge und scheiterten dabei mehrmals an Torhüter Fottner. Der noch 24-jährige Keeper war einfach nicht zu bezwingen. „Michael ist es heute zu verdanken, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, lobte Trainer Peter Eggle seinen Schlussmann. Abteilungsleiter Jürgen Dumbs, der verletzte Stammkeeper des Bezirksligisten, fand ebenfalls nur lobende Worte: „Das war heute der Garant für den Heimsieg.“

3:0 stand es am Ende und der BCA hatte das Sechs-Punkte-Spiel für sich entschieden. „Genau das stand auf der Besprechungstafel“, so Eggle – sechs Punkte. Dabei begann der Gast vom SV Wörnitzsein-Berg, dass es einem Angst werden musste um die Heimelf. Dominik Müller versetzte seinen Gegenspieler und flankte in den Strafraum. Dort lauerte sein Sturmpartner Christoph Mahl. In Rücklage beförderte die Kugel artistisch volley über Torhüter Martin Müller zum 1:0 ins Tor.

Jürgen Lichtenstern bediente Eggle und dessen Zuspiel verwertete Torjäger Dominik Müller zum 2:0. „Das ist schon beeindruckend, wie Müller für uns die Versicherung mit seinen weiten Wegen und den wichtigen Treffern ist“, so Eggle. Zumal Müller seinen Torhunger noch nicht gestillt hatte. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte der 27-jährige Vollblutstürmer zum 3:0-Endstand. „Das sind die wichtigen Zähler, die wir unbedingt einfahren wollten“, so Eggle, der am Dienstag mit dem BCA in Lauingen antritt. (r.r)

BC Adelzhausen Fottner, Maurer (40. Miesl), Treffler, Albustin, Kistler, Asam, Schuch, Lichtenstern, Berglmeir (63. Eggle), Müller, Mahl (89. Kügle).

1:0 Mahl (65.), 2:0 Müller (81.), 3:0 Müller (89.) Schiedsrichter Eder (Wechingen) Zuschauer 100.