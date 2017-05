2017-05-27 00:04:06.0

Neuburg stößt an seine Grenzen

Fußball-Relegation II:VfR vor Knock-out

760 Zuschauer und bestes Fußballwetter – eigentlich war alles angerichtet für den VfR Neuburg, doch die Gäste aus Oberweikertshofen machten dem Bezirksliga-Releganten einen Strich durch die Rechnung.

Dabei begann es vielversprechend. Eine Freistoßflanke von Rainer Meisinger landete bei Stefan Klink, der sich für den Stellungsfehler von Gäste-Verteidiger Assad Nouhoum mit der Führung bedankte (15.). Von einem Klassenunterschied war bis zur Pause nichts zu sehen. Das änderte sich dann. Nach einem Ballgewinn hatte Mehmet Ayvaz auf der rechten Angriffsseite alle Zeit der Welt, um den Ausgleich zu erzielen (48.). In der 63. Minute dann die Gästeführung: Erneut war es Ayvaz. Der Favorit aus Oberweikertshofen hatte die Begegnung komplett gedreht und lag nun voll auf Kurs. Kurz vor Schluss dann der nächste Rückschlag für Neuburg. Nach einem missglückten Klärungsversuch im eigenen Strafraum kam Ömer Kanca frei zum Abschluss und traf zum 3:1-Endstand. Somit braucht der VfR im Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) in Oberweikertshofen fast schon ein Wunder, um noch in die zweite Runde einzuziehen. (disi)