2017-11-24 20:14:00.0

Fußball-Regionalliga Pipinsried empfängt Mitaufsteiger

Hält die Serie auch gegen Eichstätt?

Das hat dem FC Pipinsried nicht jeder Experte zugetraut. Nach vier Siegen in Folge steht der Aufsteiger auf Platz zehn. Zuletzt gelang der Truppe um Spielertrainer Fabian Hürzeler ein überraschender 2:1-Auswärtserfolg bei der Profi-Truppe des 1. FC Schweinfurt.

Nur daheim könnte es noch besser laufen. Das soll sich im Heimspiel am Samstag gegen den Mitaufsteiger aus Eichstätt (Anpfiff 14 Uhr) ändern. „Eichstätt spielt einen sehr einfachen Fußball und deshalb sind sie sehr effektiv. Sie werden sehr laufstark und aggressiv sein und haben dazu die nötige individuelle Klasse. Dennoch spielen wir zuhause und wollen gewinnen“, sagt Pipinsrieds Spielertrainer Hürzeler. Mit 24 Zählern hat auch der VfB Eichstätt den Kopf über Wasser. Nach zehn Punkten aus vier Spielen musste der VfB zuletzt aber mit dem 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg II einen Dämpfer hinnehmen. Doch das sollte die Oberbayern nicht aus der Bahn werfen, die mit 5:3-Siegen bei drei Unentschieden eine positive Bilanz gegen den FC Pipinsried aufweisen. Im Hinspiel gab es ein torreiches 3:3. „Beim Auswärtsspiel in Pipinsried bekommen wir es mit der Mannschaft der Stunde zu tun“, stellt Eichstätts Trainer Markus Mattes klar. Und er fügt hinzu. „Der FC nähert sich allmählich der Tabellenregion an, in der man ihn vor der Saison, schon allein aufgrund der immensen Qualität und Erfahrung im Kader, erwarten durfte.“ Ein besonderes Spiel wird es für Pipinsrieds Atdhedon Lushi, der vor zwei Spielzeiten noch für den VfB auf Torejagd ging. (fupa)