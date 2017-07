2017-07-30 18:45:00.0

Fußball-Regionalliga Pipinsried nutzt seine Chancen nicht

Der FCP ist im Aufsteigerduell gegen Eichstätt das bestimmende Team, hat am Ende aber Glück, dass er nach 2:0-Führung einen Punkt mit nach Hause nimmt.

Ein Spektakel mit einem großen Finale lieferten sich im Aufsteigerduell der Fußball-Regionalliga Bayern der VfB Eichstätt und der FC Pipinsried. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland erwischten in ihrem zweiten Saisonspiel den besseren Start in die Partie.

Nach einem Abschluss von Atdhedon Lushi über rechts, den Torwart Thomas Bauer nur abklatschen lassen konnte, war Emre Arik zur Stelle und staubte in der 13. Minute zur Gästeführung ab. Die Hausherren brauchten bis zur 25. Minute, ehe sie das erste Mal gefährlich vor dem Gästetor auftauchten. Nach einer Ecke von Jonas Fries in Minute 25 setzte Kapitän Benjamin Schmidramsl den Kopfball nur knapp am langen Pfosten vorbei. Pipinsried kontrollierte bis dato die Partie und hatte in der 29. Minute die nächste gute Gelegenheit. Nach einem Foulspiel an Arik flog der folgende Freistoß nur knapp am Pfosten vorbei. Die Gäste belohnten sich in der 40. Minute nach einer herrlichen Hackentrickablage von Lushi für Arik mit dem 2:0. Arik zog mit dem Außenriss aus 14 Metern ab und traf flach. Quasi mit dem Halbzeitpfiff konnte Eichstätts Sebastian Graßl noch auf 1:2 verkürzen. Mit dieser knappen Gästeführung ging es in die Kabinen.

Nach der Pause war die Heimelf wacher und erzielte durch Yomi Scintu in der 59. Minute den 2:2-Ausgleichstreffer. Kurz darauf, in der 62. Minute, musste Eichstätts Fabian Schäll nach Trikothalten mit Gelb-Rot vom Feld. Ab diesem Zeitpunkt drückten die Gäste auf die Entscheidung und wurden in der 74. Minute beinahe belohnt, doch Thomas Bergers Schuss aus acht Metern wurde abgeblockt.

Pipinsried hatte nun Chancen im Minutentakt. Erst wurde Ariks Schuss in höchster Not in der 84. Minute geblockt, dann in Minute 86 verfehlte der eingewechselte Mariusz Suszko nur um Zentimeter das Ziel. Doch in Führung ging die Heimelf durch Fabian Eberle in der 89. Minute. Scintu holte sich die Kugel, passte zu Julian Kügel, der auf Fabian Eberle legte und Eberle versenkte den Ball. Aber die Partie war noch nicht zu Ende. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte Pipinsrieds Denny Herzig per Foulelfmeter den Ausgleichstreffer, der gleichzeitig den Endstand darstellte. Beide Teams warten damit noch auf den ersten Sieg in der Regionalliga. Eichstätt verbuchte in vier Spielen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Pipinsried holte nach der 0:2-Heimniederlage gegen Schweinfurt jetzt immerhin den ersten Punkt. (fupa)

Tore 0:1 Arik (13.), 0:2 Arik (40.), 1:2 Graßl (45.+1), 2:2 Scintu (59.), 3:2 Eberle (89.), 3:3 Herzig (90.+2) Schiedsrichter Zacher (Nußdorf/Inn) Zuschauer 900 Gelb-Rot Schäll (62./Eichstätt/wiederholtes Foulspiel).