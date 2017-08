2017-08-14 00:06:35.0

Pipinsried wird zu Hause zerpflückt

Fußball-Regionalliga:Keine Chance bei 0:4gegen FC Augsburg II

Der zweite Anzug des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat sich in Pipinsried (Markt Altomünster) aus der Krise geschossen. Pipinsried wurde auf heimischem Geläuf mit 4:0 zerpflückt, und sah vor allem im zweiten Durchgang seine Felle früh davonschwimmen. Die Gäste begannen engagiert und gingen in der achten Minute der Regionalliga-Begegnung bereits in Führung. Dem vorausgegangen war ein großer Patzer von Torwart Thomas Reichlmayr, der völlig unbedrängt außerhalb des Strafraums den Ball an Marco Greisel verlor, letzterer musste nur noch ins leere Tor einschieben. Die Heimelf kam erst nach 26 Minuten zum ersten Abschluss, als Emre Arik einen Distanzschuss aus 25 Metern knapp links am Tor vorbeisetzte. Doch Augsburg II erhöhte noch vor der Pause auf 0:2. Lukas Ramser zog aus 15 Metern ab. Reichlmayr konnte noch parieren, allerdings genau vor die Füße von Nicola Della Schiava, der goldrichtig stand (32.).

Augsburg II ließ auch in Durchgang zwei nicht locker und erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (52.) auf 0:3. Nach einem Ballverlust von Giovanni Goia ging Ex-Profi Markus Feulner über die linke Seite durch und flankte in die Mitte zu Marco Richter, der aus kurzer Distanz traf. Der Torschütze zum 0:3 bereitete Treffer Nummer vier in der 66. Minute vor. Über rechts setzte sich Richter durch, legte in die Mitte zu Jonathan Scherzer, der aus 10 Metern vollendete. Bis zum Schlusspfiff blieben die Gäste das bessere Team. Pipinsried, das die Partie nach der Verletzung von Giovanni Goia – das Wechselkontingent war bereits erschöpft – zu zehnt beenden musste, konnte vor allem im zweiten Durchgang kaum noch Offensivakzente setzen. Die jeweils frühen Gegentreffer in beiden Halbzeiten taten ihr übriges dazu, zur bereits dritten Saisonniederlage des FCP. (fupa)»Sport regional Seite 28

Tore 0:1 Greisel (8.), 0:2 Della Schiava (32.), 0:3 Richter (52.), 0:4 Scherzer (66.) – Zuschauer 540