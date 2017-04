2017-04-20 12:58:00.0

Abstimmung Ramona Bscheider ist Sportlerin des Monats

Die Handballerin setzt sich bei der Wahl zum AN-Sportler des Monats knapp gegen Luftgewehrschütze Tobias Kein und Kegler Josef Heil durch. Die 16-Jährige nimmt nun bei der Wahl zum Sportler des Jahres teil.

Ein knappes Rennen lieferten sich Handballerin Ramona Bscheider und Luftgewehrschütze Tobias Kein, am Ende gewann Bscheider und sicherte sich den Titel bei der Abstimmung der Aichacher Nachrichten. Dabei gab es insbesondere bei der Online Abstimmung ein enges Rennen. Tobias Kein lag mit 2735 Klicks am Ende vor Ramona Bscheider mit 2510 Stimmen. Dennoch reichte es für den Todtenweiser nicht zum Sieg, denn Bscheider setze sich in den Kanälen Telefon und SMS durch und gewann schließlich. Auf dem dritten Platz landete Kegler Josef Heil, der den TSV Aichach in der Kreisklasse zum Titel geführt hatte. (AN)