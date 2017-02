2017-02-21 05:55:00.0

Augsburg Als Augsburg noch einen großen Faschingsumzug hatte

Wenn am Donnerstag das närrische Finale beginnt, wird es im Zentrum wieder keinen Umzug geben. Der einzige war in der Firnhaberau. Bis 1975 war das anders. Von Michael Hörmann

Fasching in Augsburg – das ist eine ernste Angelegenheit. Allerdings derzeit mit geringer Außenwirkung. Die Narren bleiben eher unter sich. Einen großen Faschingsumzug durch die Innenstadt gibt es nicht. Allenfalls die Älteren werden sich daran erinnern, dass Augsburg nicht immer eine faschingsfreie Zone gewesen ist. Im Jahr 1975 fand zuletzt ein Umzug in der Innenstadt statt. Der ging aber, wie der Blick ins Zeitungsarchiv verrät, dermaßen ins Geld, dass es danach keinen mehr gab. Die Narren ließen fortan die Finger davon. Dabei hat Augsburg eine lange Faschingstradition.

Auftakt im Jahr 1886

ANZEIGE

Im März 1886 wurde der erste große Faschingszug für Augsburg angekündigt. Rund 350 Masken, 178 Pferde und 50 Wagen würden teilnehmen, kündigte der damals neu gegründete „Carnevals-Verein Augsburg“ an. „Local-politisch-humoristisch-satyrische Gruppen“ sollten sich zwischen „Equipagen“ mit historischen Bezügen und dem Prachtwagen „Augusta“ einreihen. Prinz Carneval werde vom reich geschmückten Galawagen grüßen. Die humoristische Idee des umtriebigen Hauptorganisators Georg Reinhardt – Augsburger Künstler, Schauspieler und Arrangeur – war von überraschend vielen närrischen Freunden unterstützt worden. Dem Maskenumzug von 1886 folgten viele weitere fantasievolle Gaudiwürmer. Gerade in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg standen die Umzüge hoch im Kurs. Tausende Besucher verfolgten das Geschehen.

In einem Stadtteil wird die Tradition des Umzugs weiterhin aufrechterhalten. In der Firnhaberau steht der Fasching unter dem Motto „Jux und Radau in der Firnhaberau“. Seit 1972 gibt es den Umzug. Am vergangenen Sonntag verfolgten hunderte Besucher das bunte Treiben auf den Straßen. Eingeführt wurde der Umzug vom damaligen Stadtpfarrer Anton Schmid. Er war damals aus Mindelheim nach Augsburg gekommen. In der Stadt im Unterallgäu wird der Fasching ganz anders zelebriert.

Was ist geboten?

Was also ist vom Fasching in Augsburg wahrnehmbar? Zum Start in den Faschingsendspurt wird am kommenden Samstag um 11 Uhr vor dem Rathaus der Narrenbaum aufgestellt. Organisator ist die Interessengemeinschaft der Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung „Under oiner Kapp“ (Augspurgia, CCK Königsbrunn, FFC Augsburg, Lechana Gersthofen, Narrneusia Neusäß). Wie in den Vorjahren steht eine Bühne auf dem Rathausplatz. Bis Dienstag, 28. Februar, findet jeweils von 12 bis 19 Uhr ein buntes Treiben statt. Von Samstag bis Dienstag ist außerdem Faschingstreiben mit verschiedenen Gesellschaften in der City-Galerie.