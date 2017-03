2016-12-22 17:35:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Augsburger Hotels und Restaurants müssen vielen Gästen absagen

Am ersten Weihnachtsfeiertag muss die Innenstadt evakuiert werden. Auch Restaurants und Hotels sind betroffen. Das Drei Mohren bietet eine "Gans to go" an. Von Miriam Zissler

Theo Gandenheimer hat als Hoteldirektor schon viel erlebt, aber eine Evakuierung war noch nicht dabei. 106 Gäste beherberg das Hotel Drei Mohren am ersten Weihnachtsfeiertag. Ihnen bietet das Hotel eine Ausweichmöglichkeit an: den Bankettraum im Hotel Dorint an der Kongresshalle. „Das ist ein Anlaufpunkt, den sicherlich nicht alle in Anspruch nehmen werden. Viele Gäste besuchen ihre Familie in Augsburg und kommen da unter“, sagt Gandenheimer.

Erhebliche Umsatzverluste

Die 200 zahlenden Restaurantbesucher an diesem Tag können dagegen nicht ausquartiert werden. Ihnen musste das Hotel Drei Mohren absagen. „Das ist bitter und wird zu erheblichen Umsatzverlusten führen. Wir waren mittags und abends ausgebucht. Außerdem war ein Bankettraum für eine Geburtstagsfeier gebucht.“ Für diejenigen Restaurantbesucher, die eine Gans vorbestellt hatten, bietet das Drei Mohren eine „Gans to go“ an, also die Gans zum Mitnehmen. Gandenheimer: „Wir garen die Gänse am Heiligabend vor. Sie können samt Beilagen abgeholt werden. Wir mussten deshalb unser Personal am Samstag aufstocken.“

Diese Probleme hat das Altstadthotel nicht. Es hat zwischen Weihnachten und Neujahr Betriebsurlaub. Das Hotel Ost am Kö weicht mit seinen Gästen ebenfalls ins Dorint aus. Dort wird den rund 40 Gästen Verpflegung angeboten, so lange die Evakuierung dauert. Vorab wird versucht, alle Gäste per Telefon und Mail zu erreichen.

Viele Gäste sind verärgert

Einen „Marathon“ am Telefon hat Fatmir Seferi hinter sich. Faton und Fatmir Seferi, die die Restaurants Kälberhalle, König von Flandern, Capitol und Zeughaus-Stuben betreiben, hatten für den ersten Weihnachtsfeiertag insgesamt 2000 Reservierungen. „Das ist ein Wahnsinn, ein immenser wirtschaftlicher Verlust. Aber da kann man nichts machen“, sagt Fatmir Seferi. Die Ware sei bestellt und könne nicht mehr zurückgegeben werden. Viele Gäste zeigten Verständnis, andere wiederum seien verärgert. „Wir haben uns das auch nicht ausgesucht, dass wir an diesem Tag schließen müssen“, sagt der Gastronom. Seferis bieten ihren Gästen, die eine Gans oder Ente bestellt haben, ebenfalls an, diese fertig gegart im Gasthof „Zum Ochsen“ in Göggingen abzuholen. Das Restaurant wird von Bruder Ilir Seferi betrieben. Er hat ein spezielles Angebot an betroffene Augsburger: Er stellt freie Zimmer im Ochsen (Telefon 0821/90679990) und dem Haunstetterhof (0821/83645) vom 25. auf den 26. Dezember kostenlos zur Verfügung. „Betroffene Personen sollen sich melden. Wir Augsburger müssen in guten und schlechten Zeiten zusammenhalten“, sagt Ilir Seferi.

Karin Wagner, Inhaberin des Restaurants Cisa in der Maximilianstraße, wäre am ersten Weihnachtsfeiertag ebenfalls mittags und abends ausgebucht gewesen. „Aber da kann niemand was dafür. Das ist höhere Gewalt“, betont sie. Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem. „Was ist, wenn was passiert?“

