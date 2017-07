2017-07-19 10:46:00.0

Augsburg B17-Baustelle wird schon Donnerstag oder Freitag fertig

Die Baustelle an der B17 wird früher fertig als geplant. Wenn das Wetter mitspielt, ist schon am Donnerstagabend alles vorbei. Dann gibt es drei Spuren zwischen Messe und Stadion. Von Stefan Krog

Manchem Autofahrer fällt jetzt wohl ein Stein vom Herzen: Nach etwa drei Wochen Bauzeit wird die B17 zwischen den Anschlussstellen Messe und Stadion am Donnerstagabend oder Freitag wieder voll nutzbar sein. In diesem Abschnitt war die Straße zuletzt wegen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten auf jeweils eine Spur je Richtung verengt. Die Folge waren tägliche Staus.

Baufirma war schneller und das Wetter spielte mit

Eigentlich hätten die Arbeiten bis Ende Juli dauern sollen, doch weil die Baufirma schnell war und das Wetter mitspielte, wird man nun eine Woche schneller fertig sein. „Am Donnerstag müssen noch Markierungsarbeiten erledigt werden. Wenn es regnen sollte, dann müssen wir das auf Freitag verschieben, aber falls das Wetter hält, können wir vielleicht schon am Donnerstagabend die Fahrbahn wieder freigeben“, so Abteilungsleiter Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt.

Das Staatliche Bauamt hatte in den vergangenen Wochen die Fahrbahn saniert und der Standstreifen durch eine dritte Spur ersetzt. Auf diese Weise sollen die Ein- und Ausfädelvorgänge entzerrt werden. Die Kosten liegen bei 2,8 Millionen Euro.

Im August kommen digitale Geschwindigkeitsanzeigen

Voraussichtlich ab August werden die so genannten Schilderbrücken auf der B17 zwischen Königsbrunn und der Messe angebracht. Diese Brücken tragen digitale Geschwindigkeitsanzeigen, die das Tempo künftig je nach Verkehrsaufkommen steuern sollen und den Verkehr so flüssiger halten. Auch ohne Baustelle ist die B17 im morgendlichen Berufsverkehr eine Staustrecke. Die Montage der Schilderbrücken wird auf den Verkehr wenig Auswirkungen haben. Bis sie laufen, bedarf es einer Testphase von etwa einem Jahr.

Baustelle in Bobingen

Südlich von Augsburg wird es aber mit einer Baustelle weitergehen. In Bobingen muss die Ortsdurchfahrt saniert werden. Dazu wird die Staatsstraße zwischen den Kreisverkehren am nördlichen Ortseingang und in der Stadtmitte auf etwa 1,7 Kilometern komplett gesperrt. Die Arbeiten starten am 31. Juli und werden um die drei Wochen dauern.