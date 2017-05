2017-05-07 09:49:00.0

Augsburg Das ist heute am Marktsonntag los in Augsburg

Am 7. Mai dürfen in Augsburg die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. Auf dem Rathausplatz sollen Bürger die Europahymne mit mitgebrachten Instrumenten spielen. Von Michael Hörmann

Immer wieder sonntags – der europäische Gedanke rückt seit einigen Wochen stärker ins öffentliche Bewusstsein. In vielen europäischen Städten finden sonntags um 14 Uhr Kundgebungen statt, die für ein vereintes Europa werben. Auch Augsburg ist mit von der Partie.

Das Thema „Europa“ ist Ausgangspunkt für den Marktsonntag in der Augsburger Innenstadt. Die Geschäfte dürfen am 7. Mai von 13 bis 18 Uhr öffnen. Auf dem Rathausplatz gibt es ein großes Aktionsprogramm, an dem sich mehr als 25 regionale Vereine und Organisationen beteiligen. Offiziell geht es hier ebenfalls um 13 Uhr los. Mehrere Tanz- und Musikgruppen treten auf. Zu hören ist auch ein Schulchor aus Königsgrätz (Tschechien).

Thema "Europa" beim Marktsonntag in der Augsburger Innenstadt

Musik liegt aber auch noch aus einem anderen Grund in der Luft an diesem Tag. Eingebettet in den Marktsonntag und Europatag ist die Kundgebung „Pulse of Europe“, die wie üblich um 14 Uhr beginnt und etwa eine Stunde dauern wird. Dieses Mal soll sich das Ganze besonders laut und bunt abspielen. Bürger sind aufgerufen, ein Instrument mitzubringen. Zu Beginn soll die Europahymne im großen Orchester erklingen. „Das ist als hörbares und sichtbares Statement für Europa gedacht“, sagt Markus Hodapp, Leiter des Europabüros der Stadt Augsburg.

Das ist allerdings bei Weitem nicht der einzige musikalische Beitrag. Am Marktsonntag fällt der Startschuss für die mehrwöchige Aktion „Play me, I’m yours“. Auf dem Rathausplatz, dem Königsplatz, in der Altstadt und sieben weiteren Plätzen im Stadtgebiet stehen Straßenklaviere. Jeder, der Spaß daran hat, darf spielen. Die Pianos wurden individuell gestaltet, so gibt es unter anderem ein Manga-Klavier und ein frühlingsbuntes Klavier. Die Aktion dauert bis einschließlich Samstag, 27. Mai. Je nach Standort kann täglich von 9 bis maximal 22 Uhr musiziert werden.