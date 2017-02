2017-02-05 17:38:49.0

Wetter Der Winter ist noch nicht vorbei

Auch wenn es in den vergangenen Tagen den Anschein machte - der Winter ist noch nicht ganz vorbei. So wird das Wetter in der kommenden Woche.

Ist der Winter jetzt vorbei? Nein, obwohl man das in den vergangenen Tagen hätte vermuten können. Schnee wird zwar in den nächsten Tagen nicht erwartet, doch im Laufe der kommenden Woche wird es wieder kälter.

Erste Wochenhälfte: Mix aus Sonne und Wolken

Während am Montag in den Alpen noch etwas Schnee fällt, bleibt es in der Region Augsburg zwar trocken, doch es wird kälter als in den vergangenen Tagen. Bei minus ein Grad am Morgen und bis zu vier Grad tagsüber wechseln sich nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes Sonne und Wolken ab. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt. Teilweise könnte es auf den Straßen glatt werden.

Die Bewölkung löst sich im Laufe des Tages wieder auf und vereinzelt ist dann auch die Sonne wieder zu sehen. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf bis zu drei Grad. Auch am Mittwoch sieht es ähnlich aus. Bei minus drei bis plus zwei Grad bestimmt ein Mix aus Sonne und Wolken das Wetter.

In der zweiten Wochenhälfte kann es laut DWD dann auch wieder etwas wärmer werden. Es werden Temperaturen von bis zu sechs Grad erwartet. Minuswerte von bis zu minus zehn Grad können in den Nächten allerdings zu Glatteis führen. AZ