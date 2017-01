2017-01-05 20:32:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Die Geschichte der entsorgten Fliegerbombe

Zwischen den Bildern liegen zwei Wochen, in denen viel passiert ist. Nach der Entschärfung ist an der Baustelle von der Dramatik der zurückliegenden Tage nichts mehr zu sehen. Von Michael Hörmann

Mittwoch, 14 Uhr, Jakoberwallstraße: Nahe des Rewe-Marktes befindet sich eine Baustelle, die mit einem Zaun vom Gehweg abgegrenzt ist. Schnee liegt. Man ahnt, dass es an dieser Stelle Erdbewegungen gegeben hat. Was hier passieren soll, erschließt sich für den absolut unbefangenen Außenstehenden zumindest deshalb, weil eine Bautafel vor Ort angebracht ist. Wieder angebracht ist. Sie war einige Tage lang entfernt. Auf der Bautafel war und ist zu lesen, dass auf diesem Areal einmal „28 elegante Wohnungen“ entstehen sollen.

Augsburger kennen die Stelle

Wer in Augsburg lebt oder zumindest die Nachrichten der zurückliegenden Tage verfolgt hat, weiß genau, um welche Stelle es hier geht: Es ist der Ort, an dem eine englische Fliegerbombe kurz vor Heiligabend gefunden wurde. Es war an einem Dienstagabend, als ein Baggerfahrer die Bombe entdeckte. Bei Tageslicht am darauffolgenden Tag war bereits absehbar, dass die Bombenentschärfung zu einer groß angelegten Aktion werden müsste. Die Bauarbeiter wurden gestoppt. Es kamen Feuerwehrleute und zu einem späteren Zeitpunkt Sprengmeister. Die Feuerwehr richtete einen Schutzwall mit Sandsäcken ein, der Zaun wurde verhängt. Von der Straße war die Baustelle mit der Fliegerbombe nicht mehr einsehbar.

Die Stadt arbeitet die Bombenentschärfung auf

Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Bombe entschärft. Mehr als 50.000 Augsburger mussten über mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies war am 25. Dezember 2016. Und im Jahr 2017? Die Sandsäcke sind weg, Bauarbeiter werden wohl bald wiederkommen.

Die Stadt arbeitet die Bombenentschärfung auf dem Verwaltungsweg auf. Da geht es unter anderem um die Kosten. Bis zum Ergebnis dauert es noch einige Zeit. „Die Kosten werden derzeit ermittelt und zusammengetragen. Dies soll bis Ende Januar erfolgt sein“, sagt Stadtsprecherin Elisabeth Rosenkranz. Auch darüber, was mit der Bombenhülle geschehen soll, sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

