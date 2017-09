2017-09-27 16:00:00.0

Augsburg Die Riegels haben ihren Traumladen verwirklicht

Die Unternehmerfamilie realisierte innerhalb von zehn Monaten an der Bürgermeister-Wegele-Straße ihre Vorstellung vom neuen Firmensitz. Was es in der Riega-Erlebniswelt neben Küchen noch alles gibt. Von Silvia Kämpf

Die Idee vom Traumladen ist in den vergangenen zehn Monaten Wirklichkeit geworden. Wie Edith Riegel sagt, trägt das Miele-Center Riega an der Bürgermeister-Wegele-Straße 21 heute von A bis Z die Handschrift ihres Mannes Georg. „Zu zweit“, sagt sie jedoch, „hätten wir das neue Haus weder machen können noch wollen.“ Das Ehepaar hätte eigener Auskunft nach niemals erwartet, dass ihre Söhne Matthias, 25, und Georg jun., 23, einmal ins Unternehmen einsteigen würden.

Eine präzise Vorstellung

Entstanden ist der mittlerweile vierte Standort des Familienunternehmens und die „etwas andere Ausstellung“ für Küchen, Hausgeräte, Innenraumkonzepte und Badeinrichtungen. „Mein Mann hat immer gewusst, wie es aussehen muss“, sagt Edith Riegel, die aber eine ähnlich präzise Vorstellung davon hatte. Wenn sie Tapetenmuster oder Fliesen sehe, wisse sie genau, wie diese in einem Raum wirken.

Nach einem Rundgang über Brücken, vorbei an Wasserläufen mit Goldfischen und der afrikanischen Schildkröte „Otto“, geht es über eine breite Treppe hinauf zu den Küchen. Unerwartet kommt folgender Tipp: Sie müssen unbedingt auf die Toilette gehen – jede davon sei anders gestaltet. Vor allem die verschiedenen Ausstattungen sind nach Auskunft der Hausherrin eine Betrachtung wert – egal, ob das Design an einen Pfauenthron oder wegen seiner imaginären Polsterung an eine Gummizelle erinnert. Während nach Meinung Edith Riegels sanitäre Räume „eigentlich immer langweilig sind“, sei sie von den eigenen „immer wieder geflasht“. Nach seinem Favoriten gefragt, muss Personaler Georg Riegel jun. nicht lange überlegen. Ihm gefällt die Kombination von Gold und Beton am besten.

Wie Raumschiff Enterprise

In der Riega-Erlebniswelt gibt es noch eine Reihe weiterer Besonderheiten zu entdecken. Nicht nur der Juniorchef kommt mit einem sogenannten Hoverboard angerollt – auf einem Tretroller bewältigt unter anderem das Reinigungspersonal die weiten Wege. Wenn Edith Riegel von ihrem Sitzplatz im Parterre auf die Bewegungen im Obergeschoss schaut, fühlt sie sich an das Raumschiff Enterprise erinnert. Und tatsächlich haben die Szenen etwas Visionäres von Zurück in die Zukunft.

Mitten im Grünen lässt sich hingegen die Büroarbeit erledigen. Grün ist der Fußboden, grün sind die Tapeten an den Wänden. Bambus umgibt Edith Riegel, wenn sie am Schreibtisch sitzt. Tropischer Regenwald hinter Glas beherrscht das nächste Zimmer. Irgendwann soll auch das Vogelgezwitscher nicht mehr aus der Konserve kommen. Wie sie sagt, seien weitere Tiere vorgesehen. Die Inhaber des Miele-Center Riega planen demnach auch die Anschaffung einer Voliere.

Das edel ausgestattete Haus hatte wohl seinen Preis. „Man muss verrückt sein, sonst machst man so was nicht“, sagt die Geschäftsleiterin, ohne näher ins Detail zu gehen. Wie Geschäftsführer Georg Riegel jun. sagt, sei der neue Firmensitz „extrem individuell“ gestaltet, jedenfalls „nicht von der Stange“. Auf einem 9300 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich laut Seniorchef 5700 Quadratmeter umbauter Raum. Die Ausstellung sei 2500 Quadratmeter groß.

600 Meter weiter

Das zuletzt etwa 600 Meter weiter in der Meraner Straße ansässige Unternehmen besteht seit 1934 und wird mittlerweile von der vierten Generation der Familie betrieben. Geplant sind künftig unter anderem Kochvorführungen. Die Räume eignen sich laut Edith Riegel aber auch für Modeschauen und andere Events. In der eigenen Kochschule werde schon fleißig gekocht, heißt es. Im kommenden Jahr starte eine Kochsendung in Kooperation mit a.tv. Die Präsentation der Elektrogeräte sei für einen Fachmarkt einzigartig. In der Woche nach Samstag, 7. Oktober, feiern die Riegels mit ihren 40 Mitarbeitern die Eröffnungswoche. Dabei können die Besucher an Betriebsführungen teilnehmen. Außerdem stehen Vorführungen vom Dampfgarer bis zur Bügelstation auf dem Programm.