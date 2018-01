2018-01-09 16:52:00.0

Augsburg Diese Läden ziehen ins ehemalige K&L-Gebäude

Nach 27 Jahren hat sich K&L Ruppert Ende Juli 2017 aus der Innenstadt verabschiedet. Schon bald sollen neue Läden das Haus beleben. Unter anderem ein Supermarkt. Von Andrea Wenzel

Besonders attraktiv ist der Eingang in die Bürgermeister-Fischer-Straße seitens des Königsplatzes derzeit nicht. Hohe Bauzäune versperren die Sicht auf das ehemalige K&L-Gebäude und lassen den Platz eher trostlos wirken. Grund dafür sind Umbaumaßnahmen, die derzeit durchgeführt werden. Das Gebäude, das sich über eine Fläche von rund 5000 Quadratmeter erstreckt, wird in mehrere kleinere Einheiten aufgeteilt und dann von verschiedenen Konzepten neu bezogen. So plant es die zur K&L Ruppert-Gesellschaft gehörende BG Verwaltungs GmbH.

Flächen sind vermietet

Einer der Mieter wird dann wieder die Bäckerei Schubert sein, die bisher mit einem Verkaufswagen vor der Baustelle ihre Kunden versorgt. Aber auch die Drogeriemarktkette Rossmann wird eine weitere Filiale eröffnen und ins ehemalige K&L-Gebäude ziehen, so Bernhard Winnen, Geschäftsführer der BG-Verwaltungs GmbH. „Es sind bereits einhundert Prozent der Flächen vergeben. Es wird ein attraktiver Platz für die Augsburger werden“, wirbt er. Dafür sorgen sollen neben der Drogeriekette und dem Bäcker unter anderem ein Rewe-Markt, der im Untergeschoss einziehen wird – mit Zugang über das Erdgeschoss. Dazu drei Geschäfte für Mode sowie ein Kaffeekonzept, dass Winnen aber noch nicht namentlich nennen möchte. Abgerundet werden soll der Umbau durch den Einzug eines Gastronomiebetriebs, der den Balkon des Gebäudes nutzen soll – so, wie es laut Winnen, bereits in früheren Zeiten einmal war.

Bis die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind, wird es Spätherbst diesen Jahres sein. So sieht es zumindest der Zeitplan vor. Deutlich früher tut sich dagegen an anderen Stellen in der Innenstadt etwas. In der Annastraße sind Teile des ehemaligen Marc O'Polo-Ladens neu vermietet. Die Beklebung der Schaufenster verrät, dass hier die italienische Modemarke Obag im Frühling eröffnen will. Das Unternehmen verkauft unter anderem Handtaschen aus Kautschuk, die die Käuferin im Laden individuell gestalten kann. Unter Handtaschen-Fans ein Highlight. Obag betreibt derzeit 194 Läden in 50 Ländern. Die nächste Filiale zu Augsburg war bisher in den Riem Arcaden in München.

Wer folgt auf Leiser?

In der Landeshauptstadt sitzt auch das Unternehmen Avision Young, das sich um einen Nachmieter für die Leiser-Flächen in der Annastraße bemüht. „Es gibt mehrere Interessenten, mit verschiedenen Konzepten“, so ein Sprecher. Noch stehe man in Verhandlungen und habe sich für keinen der Interessenten entschieden. Wer also mit welchem Sortiment Nachfolger der Schuhkette werden wird, ist ungewiss. Sicher sei jedoch, dass die Fläche als Ganzes an einen neuen Mieter übergeben werden soll. Eine Teilung ist nicht vorgesehen. Einen konkreten Zeitpunkt, ab wann nachvermietet sein soll, gibt es nicht.

Die Nachfolge geregelt hat dagegen bereits der Besitzer der Ladenfläche in der Karolinenstraße 18: Wo die Bäckerei Ihle aus wirtschaftlichen Gründen ihr Café schloss, hat am Dienstag Melek Döner& Backshop eröffnet. Wie der Name bereits verrät, gibt es hier belegte Semmeln und Brezen ebenso, wie verschiedene Döner-Varianten.

Auf der Suche nach den passenden Räumen in der Innenstadt ist noch der Stop&Shop-Shop, der bislang in der Karolinenstraße sitzt. Ein Plakat im Schaufenster kündigt Expansionspläne an.

