2017-10-06 15:23:00.0

Augsburg Duell bei Grünen um Landtagskandidatur

Stephanie Schuhknecht meldet für die „Wahl im Jahr 2018 Ambitionen an. Sie fordert Kirsi Hofmeister-Streit heraus, die ihr Interesse schon bekundet hat. Von Michael Hörmann

In der Vorwoche hat die langjährige Augsburger Landtagsabgeordnete der Grünen, Christine Kamm, ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Die 64-Jährige zieht sich im nächsten Jahr aus dem Landtag zurück. Gesucht wird daher ein neuer Bewerber im Stimmkreis Augsburg-Ost. Die Landtagswahl ist im Herbst 2018. Die Entscheidung, wer für die Grünen antritt, fällt noch in diesem Jahr.

Es gibt auf alle Fälle ein Duell. Zwei bekannte Gesichter der Augsburger Grünen haben ihr Interesse auf eine Kandidatur angemeldet. Bezirksrätin Kirsi Hofmeister-Streit hatte dies bereits zu einem Zeitpunkt, als noch nicht endgültig absehbar war, ob Christine Kamm gegebenenfalls weitermacht. Nun gibt es eine zweite Bewerberin: Stephanie Schuhknecht, stellvertretende Vorsitzende der Rathausfraktion, will den Sprung in den Landtag schaffen. Dies gab die 34-Jährige nun bekannt.

Einsatz für Energiewende

Die Nähe zu Christine Kamm ist bei Stephanie Schuhknecht aus beruflichen Gründen jedenfalls gegeben. Seit 2013 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abgeordneten tätig. „Nur mit starken Grünen in Bayern gelingt es uns, die Energiewende wieder auf die richtige Spur zu bringen. Dafür setze ich mich ein“, begründet sie ihr Interesse an der Landtagskandidatur. Der zweite zentrale Baustein für echte Zukunftsfähigkeit sei die Verkehrswende. Schuhknecht sagt dazu: „Die Elektromobilität kann dabei nur ein Baustein sein, denn am Ende müssen weniger Autos auf den Straßen unterwegs sein. Das lässt sich nur durch einen konsequenten Ausbau und eine deutliche Vergünstigung des Öffentlichen Nahverkehrs erreichen.“ Schuhknecht ist nicht das einzige Mitglied der Stadtratsfraktion, das es in den Landtag zieht. Stadtratskollege Cemal Bozoglu hat ebenfalls seine Ambitionen angemeldet. Er möchte wieder im Stimmkreis Augsburg-West antreten. Bereits im Jahr 2013 war er Landtagskandidat der Grünen.