2017-05-14 18:25:00.0

Internet Ein Blog, fantastische Welten und der Traum von einer Karriere hinter der Kamera

Pinar Bertsche fotografiert Menschen in einzigartigen Momenten. Die kreativen Ideen der 24-Jährigen kommen gut an. Sie ergattert immer mehr Aufträge – mit gutem Grund. Von Ramona Langner

Hoch konzentriert und meistens hinter der Kamera: Die Augsburgerin Pinar Bertsche fotografiert für ihr Leben gern. Seit sie die Bilder im Internet veröffentlicht, bekommt sie immer mehr Aufträge. Das liegt auch an ihren ungewöhnlichen Inszenierungen, zum Beispiel die einer Mutter mit ihrer Tochter im Wildpark.

Pinar Bertsche sieht die Welt durch eine Linse. Mit ihrer Kamera hält die Augsburgerin die schönsten Momente im Leben ihrer Mitmenschen fest. Auf ihrem Foto-Blog „Pins View“ lässt die 24-Jährige statt großer Worte lieber Bilder sprechen. Mittlerweile kann sie sich vor Aufträgen kaum retten, wie sie erzählt.

Es ist eine Szene, die einem Märchen gleicht. Eine Mutter hält ihre Tochter auf dem Arm und steht auf einer Waldlichtung. Beide tragen Blumenkränze auf dem Kopf, streicheln ein Reh. Pinar Bertsche drückt auf den Auslöser ihrer Kamera. Diesen Moment will sie festhalten. Das romantische Fotoshooting im Wildpark Poing bei München war nur eine der kreativen Ideen der 24-Jährigen. Denn für Pinar, die von allen „Pin“ genannt wird, ist die Fotografie mehr als ein Hobby.

Es ist ihre Bestimmung

Die Augsburgerin mit türkischen Wurzeln sieht darin ihre Bestimmung. Besonders die Hochzeitsfotografie hat es ihr angetan. „Lange Zeit habe ich mich gar nicht getraut, meine Bilder ins Netz zu stellen, sie sind auf der Festplatte versauert“, sagt Pin, die hauptberuflich als Bürokauffrau arbeitet. Erst im Januar 2016 hat sie angefangen, Fotos auf ihrem Blog „Pins View“ zu veröffentlichen. Ehemann Max animierte sie dazu. „Ohne ihn hätte ich mein Vorhaben, mehr aus mir zu machen, niemals durchgezogen“, sagt Pin.

Ihre ersten Blogposts zeigten hauptsächlich Porträtaufnahmen und Hochzeiten ihrer Freunde. Einen eigenen Stil hatte die Fotografin noch nicht gefunden, experimentierte viel mit Bildbearbeitungsprogrammen. Über ihr erstes Fotoshooting schreibt sie in ihrem Blog:

„Mein Model war meine herzallerliebste Schwägerin. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich bei der Bearbeitung der Fotos wusste, was ich da mache, aber immerhin hat das meiner Freundin für ihr Schulprojekt 15 Punkte gebracht, somit kann’s gar nicht so verkehrt gewesen sein.“

Das Internet hat viel geholfen

Umso erstaunlicher ist es, was sich Pin in kurzer Zeit aufgebaut hat. „Die meisten Leute sind durch soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram auf meine Seite aufmerksam geworden.“ Inzwischen zählt sie im Schnitt 111 Besucher täglich auf ihrer Internetseite. Bald nach Beginn ihres Blogs habe sie die erste Anfrage für ein Hochzeitsshooting von einem unbekannten Pärchen erhalten. Die Aufnahmen verbreiten sich im Internet. Mittlerweile hat Pin gut zu tun. Wie sie erzählt, ist sie für die diesjährige Hochzeitssaison an fast allen Wochenenden ausgebucht. Auch unter der Woche platzt ihr Terminkalender aus allen Nähten.

In einer anderen Welt

Klicken sich die Blogbesucher durch Pins Fotogalerie, werden sie in eine andere Welt entführt. Paare beim romantischen Dinner im Wald und in den verschneiten Bergen oder ein Alice-im-Wunderland-Kindergeburtstag – Pins Motive und ihr eigener Stil bleiben im Gedächtnis. Inzwischen wollen nicht mehr nur Augsburger vor ihre Linse. Die Schauspielerin Rona Özkan, die durch die Rolle der „Selma“ bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt wurde, entdeckte Pins Blog im Internet. Kürzlich trafen sich die Künstlerinnen zu einem Fotoshooting in Hamburg.

Aufgrund der vielen Anfragen hat Pin mittlerweile ein Kleingewerbe angemeldet. Sie hofft, irgendwann von der Fotografie leben zu können. Momentan investiert sie das verdiente Geld ausschließlich in zusätzliche Ausrüstung für ihre Kamera. Woher sich Pin ihre Inspirationen holt, erklärt sie auf ihrem Blog:

„Ich bin verliebt in Kaffee, Sonne, den Geruch von frisch gemähtem Gras oder vom Meer.“

Und auch das Reisen in ferne Länder regt sie an.

Eine Pause von der Fotografie gönnt sich Pin selten. Wenn sie gerade mal kein Model vor der Kamera hat, ist sie in Deutschland unterwegs, um sich bei Workshops weiterzubilden. Im April lernte die Augsburgerin ihre Vorbilder, die Hochzeitsfotografen Julia Blumenthal und Gil Gropengiesser, in Leipzig kennen. „Ich habe mich gefühlt wie ein Groupie, der einen Rockstar trifft.“ Durch die vielen Termine hinkt sie mit der Aktualisierung ihres Blogs hinterher. Demnächst will Pin ihn aber auf Vordermann bringen. Die Fotografin verrät: „Ich habe viel neues Material, das unbedingt gesehen werden muss.“