Augsburg Eine neue Heimat für die Puttenfiguren

Seit kurzem zieren sechs Figuren wieder die Grabstätte der Fugger in St. Anna. Es sind Kopien der Originale. Wo sind die Originale und wie kam es dazu? Von Jan Kandzora

Der Dieb hatte offenbar nur wenig Kunstverständnis. Als er im Jahr 2001 eine der sechs Putten aus der Fuggerkapelle in St. Anna stahl, nahm er ausgerechnet jene mit, die kein Original war, sondern eine Replik, die irgendwann im Barock angefertigt worden war. Worauf damals in der Kirche auch hingewiesen wurde. Die Figur tauchte nie wieder auf und wurde später durch eine weitere Kopie ersetzt, sodass fortan wieder sechs Putten die Balustrade der Kapelle zierten.

Ab dem 16. Jahrhundert war das so gewesen, seit etwa vier Jahren war die Situation zwischenzeitlich eine andere. Im Zuge der Sanierung der Annakirche entschloss sich die Familie Fugger, die Figuren in Sicherheit zu bringen, sie zu verwahren. Die Originale sollten ins Museum kommen, die Kapelle in der Kirche stattdessen mit Kopien geschmückt werden. So war der Plan. Am Montag wird er endgültig umgesetzt: Dann nämlich werden die Putten in ihrer neuen Heimat im Maximilianmuseum präsentiert. Die Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Stiftungen haben die pittoresken Figuren als Leihgabe an das Museum gegeben.

Vorausgegangen waren Verhandlungen zwischen den Fuggerschen Stiftungen und der Stadt, die die Unikate gerne in Augsburg halten wollte. Was auch die Familie Fugger so sah. „Es sind Augsburger Originale“, sagt Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt. „Es wäre schade, wenn sie bei uns im Safe liegen.“

Schließlich fand sich eine Lösung. Die Fuggerschen Stiftungen bezahlten die Kopien, die seit dieser Woche in der Annakirche zu sehen sind, die Kosten für die sechs Repliken liegen nach Auskunft der Stiftungen bei 60000 Euro. Die Stadt wiederum übernimmt die Sicherung und Präsentation der Originale im Maximilianuseum mithilfe zweier Sponsoren, der Stadtsparkasse Augsburg und der Kurt-und-Felicitas-Viermetz-Stiftung. Auch für die Versicherungskosten ist nun die Stadt zuständig; kein ganz kleines Thema. Die Putten in der St.-Anna-Kirche zu versichern, sei jedenfalls schwierig gewesen, sagt Stiftungsadministrator Graf von Hundt. Im Museum seien sie in einem geschützten Raum und der Öffentlichkeit trotzdem zugänglich. Einen genauen Wert für die Figuren zu nennen, sei aber nahezu unmöglich. Schließlich gebe es keinen entsprechenden Markt dazu.

Die Originalputten, die ab Montag im Maximilianmuseum stehen, hat der Augsburger Künstler Hans Daucher im 16. Jahrhundert aus Kalkstein geschaffen. Echte Unikate seien sie, sagt Christoph Emmendörffer, Leiter des Museums, wo sie künftig im ersten Stock ausgestellt werden. In einer Pressemitteilung spricht die Stadt von „Meisterwerken der deutschen Renaissanceskulptur“. Die Fuggerkapelle in der Annakirche selbst hat eine reichhaltige Geschichte. An ihrer Planung war Albrecht Dürer beteiligt, die Kapelle gilt als erster kirchlicher Renaissancebau in Deutschland und wurde reich ausgestattet.

Errichtet wurde sie bereits im 14. Jahrhundert von den Ordensbrüdern des Karmelitenklosters. 1509 schlossen die Brüder Jakob und Ulrich Fugger mit dem damals noch katholischen Karmelitenkonvent eine Vereinbarung: In der Annakirche sollte eine Kapelle entstehen, in der die männlichen Mitglieder der Familie begraben werden. Beigesetzt wurden dort letztlich aber nur Jakob, Ulrich und Georg Fugger und Jakobs Neffen Raymund und Hieronymus. Hintergrund dieser Entwicklung: 1548 wurde St. Anna protestantisch. Die katholischen Fugger wurden danach in den verbliebenen katholischen Kirchen der Stadt oder denen ihrer Herrschaftsorte beigesetzt.