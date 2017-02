2017-02-07 18:19:00.0

Augsburg Falscher Kommissar scheitert

Es nimmt kein Ende: Kriminelle geben sich seit Wochen immer wieder als Polizeibeamte aus. Doch ein 73-Jähriger reagiert clever auf den Betrüger.

Es nimmt kein Ende: Kriminelle geben sich seit Wochen immer wieder als Polizeibeamte aus. Das Ziel: Sie wollen an die Ersparnisse von überwiegend älteren Menschen kommen. Am Montag scheiterten ein Täter aber gleich zwei Mal. Er hatte im Lauf des Tages bei zwei Rentnern angerufen, die in der selben Straße leben. Der erste Anruf erfolgte laut Polizei gegen zwölf Uhr bei einem 87-jährigen Rentner.

Ein angeblicher Kripobeamte gab an, dass eine osteuropäische Einbrecherbande gefasst worden. Bei den Tätern seien Aufzeichnungen gefunden wurden, die auf einen geplanten Einbruch bei dem Rentner hindeuten würden. Der Anrufer fragte, ob der 87-Jährige eine Tresor habe und Schmuck oder Bargeld. Er entlockte dem Opfer ein paar persönliche Daten. Als aber die Ehefrau während des Gespräches nach Hause kam und misstrauisch wurde, legte der Anrufer auf.

Der „Oberkommissar“ legt auf

Gegen 18.30 Uhr klingelte dann bei einem 73-jährigen Mann das Telefon. Der Anrufer meldete sich als „Oberkommissar Wolfgang Helmschrott“ und ging ganz ähnlich vor. Der 73-Jährige reagierte aber clever. Er bot dem vermeintlichen Beamten an, für weitere Informationen in dessen Büro bei der Polizei zu kommen. Der „Oberkommissar“ legte dann einfach auf.

Vortrag Informationen zum Thema „Clever im Alter“ gibt es am Donnerstag, 9. Februar, um 17 Uhr im Polizeipräsidium, Gögginger Straße 43. Polizeibeamte geben Tipps, wie man sich vor Kriminellen schützen kann und erklären auch diverse Betrugsmaschen.