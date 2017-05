2017-05-03 13:02:14.0

Augsburg Feuerwehr rückt zu Seniorenresidenz in Kriegshaber aus

Weil zwei Brandmeldeanlagen in Lechhausen und in Kriegshaber am Mittwoch Alarm auslösten, rückte die Feuerwehr aus.

Die Augsburger Feuerwehr rückte am Mittwoch aus. Symbolbild Foto: Alexander Kaya

Am Vormittag rückte die Feuerwehr zur ehemaligen Asylbewerberunterkunft in der Aindlinger Straße in Lechhausen aus. Doch wie sich vor Ort herausstellte, hatte vermutlich ein Fehler in der Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst. Gegen Mittag wurde die Feuerwehr dann zu einer Seniorenresidenz in Krieghaber beordert. Auch dort war eine Brandmeldeanlage losgegangen.