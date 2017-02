2017-02-20 10:22:00.0

Kommentar Flächenverbrauch: Je sparsamer, desto besser

Was heute gebaut wird, steht in 100 Jahren noch. Daher muss bei allem Wachstum mit Flächen sparsam umgegangen werden. Sie sind knapp, kommentiert Stefan Krog. Von Stefan Krog

Was heute geplant und gebaut wird, das wird in 100 Jahren auch noch stehen. Darum muss man sich gut überlegen, was man macht. Der Ruf nach höheren Gebäuden ist angesichts der Wohnungsknappheit und des Flächenverbrauchs seit längerem zu hören. Die Forderung ist überlegenswert, zumal sich mit mehr Geschossen die Baukosten abfedern lassen. Aber so etwas könnte nur ein Baustein sein. Flächendeckend einfach in die Höhe zu gehen, ist keine Lösung. Die Nutzung eines bebauten Grundstücks wird mit zunehmender Geschosszahl intensiver, es müssen Plätze in Wohnvierteln als Treffpunkte geschaffen werden, wenn es städtebauliche Qualität geben und soziales Leben entstehen soll.

Endliche ressource

Das ist aber nur ein Teilaspekt des Themas Flächenverbrauch, der sich in einer wachsenden Stadt, die in Konkurrenz zu ihren Nachbarn steht (z.B. Gewerbegebiete) nicht vermeiden lässt: Augsburg ist in den vergangenen 150 Jahren flächenmäßig um ein vielfaches gewachsen. Was heute am Rand der Innenstadt liegt, war damals grüne Wiese. So etwas gehört zum Wachstum. Doch man muss das Wie steuern. Eine planlose Zersiedelung an den Rändern hat die Stadt bisher vermieden, und das muss so bleiben. Denn Boden ist eine Ressource, die endlich ist. Je sparsamer man damit umgeht, desto besser.