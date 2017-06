2017-06-07 16:21:11.0

Augsburg Früher als gedacht: Judenberg ab morgen wieder geöffnet

Zwei Wochen früher als geplant gibt die Stadt Augsburg den Judenberg schon am morgigen Donnerstag für Fußgänger wieder frei. Doch die Bauarbeiten gehen weiter. Von Sascha Gorhau

Am 4. Mai sperrte die Stadt Augsburg den Judenberg als zentrale Fußverbindung zwischen City und Altstadt. Nun steht fest: Zwei Wochen früher als geplant kann der Judenberg am morgigen Donnerstagabend, 8. Juni, wieder für den Fußgängerverkehr freigegeben werden. "Nach knapp fünf Wochen intensiver Bauarbeiten in den schmalen oberen Teil des Judenbergs ist damit die wichtige Verbindung zwischen Altstadt und Innenstadt wieder begehbar. Im unteren Bereich dauern die Arbeiten noch bis voraussichtlich Mitte August," teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwochnachmittag in einer Pressemeldung mit.

Der Grund für die vorzeitige Öffnung: Die Arbeiten für Fernwärme- und Stromleitungen der Stadtwerke Augsburg (swa) seien eine Woche früher als erwartet fertiggestellt worden. So hätten bereits am 19. Mai die Arbeiten für das neue Pflaster beginnen können, heißt es in der Pressemitteilung. Absolut reibungslose Folgearbeiten brachten eine weitere Woche Zeitersparnis.

Im unteren Teil des Judenberges und auch in Teilen der Maximilianstraße finden jedoch weitere Bauarbeiten statt. Bis voraussichtlich Mitte August sei darum noch mit Behinderungen, Staub und Baulärm zu rechnen, teilte die Stadt mit.

Bis zur Freigabe am morgigen Donnerstag stehen als beschilderte Umleitungen die Treppe am Rathaus (Eisenberg) und der Hunoldsberg zur Verfügung. Die Eisernen Stiegen sind für Kinderwagen nicht geeignet, der Hunoldsberg ist mit Kinderwagen befahrbar, aber relativ steil. Wer sich den Auf- oder Abstieg bei Nässe nicht zutraut, kann je nach Ziel auch auf den Predigerberg oder den Perlachberg ausweichen.

Die offizielle Beschilderung führt die Fußgänger an den Fuß des Judenbergs, auch wenn das mitunter ein Umweg ist. Man wolle die Passanten aber so führen, dass sie auf den gewohnten Wegen entlang der Geschäfte gehen, so der Altstadtverein.

Wenn die Arbeiten am Judenberg fertig sind, müssen die Stadtwerke dieses Jahr noch im Hunoldsgraben die Leitung ersetzen. Kommendes Jahr ist dann voraussichtlich die Fernwärmeleitung in der Weißen Gasse dran.





