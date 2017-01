2017-01-16 18:59:00.0

Neuburg/Hamburg Gänsehaut am Elbufer

Die Audi Jugendchorakademie trat beim Eröffnungsfestival der Elbphilharmonie auf. Auch zwei Neuburger waren dabei. Wie die beiden die Veranstaltung erlebt haben. Von Dorothee Pfaffel

Raphael Becks Urteil fällt kurz und eindeutig aus: „Es war der Wahnsinn!“, sagt der Neuburger über das Konzert zur Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie, an dem er als Sänger der Audi Jugendchorakademie mitwirken durfte. Der Audi-Chor stand am Wochenende gemeinsam mit anderen Chören, Solisten und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Kent Nagano auf der Bühne im Großen Saal des neuen Konzerthauses. Vor mehr als 2000 Zuschauern präsentierten die Musiker die Uraufführung von Jörg Widmanns „Arche“.

Inzwischen ist Beck wieder gut zuhause in Marienheim angekommen. Doch das Erlebte wirkt immer noch nach. „Es war wahnsinnig gut. Eine einmalige Sache, die ich erleben durfte“, sagt er. „Eine Stelle ist zwar ein bisschen schief gegangen, aber ich glaube, das hat niemand gemerkt.“ Schon am 8. Januar waren die Sänger der Audi Jugendchorakademie nach Hamburg gereist, um zu proben. Am Freitag folgte der große Auftritt. Beck: „Ich bin total unter Strom gestanden und hatte die ganze Zeit Gänsehaut.“ Die Mühe und die Anspannung hätten sich gelohnt. Eine Viertelstunde lang habe das Publikum nach dem Konzert applaudiert, erzählt der 21-jährige Musikstudent. „Ich verdanke dem Chor meine stärksten musikalischen und emotionalsten Erlebnisse.“

Während Raphael Beck singend sein Bestes gab, saß ein anderer Neuburger im Publikum und konnte die Aufführung um einiges entspannter genießen: Tobias Böcker, freier Mitarbeiter der Neuburger Rundschau. Es sei ein berauschender Abend gewesen, sagt Böcker. „Die Architektur des Raumes, das großangelegte postmoderne Werk sowie der Zusammenklang von Orchester, Solisten und Chören ergaben ein Gesamterlebnis, das erhabener kaum denkbar ist.“ Aus Hamburg berichtet er: „Das Oratorium ‘Arche’ wurde dem unvergleichlichen neuen Konzertsaal in der Elbphilharmonie für das Eröffnungsfestival förmlich auf den Leib, fast möchte man sagen in den Bauch geschrieben. Angeregt von Kent Nagano, der seit dem Vorjahr Generalmusikdirektor der Freien und Hansestadt Hamburg ist, wurde mit Jörg Widmann einer der begehrtesten Komponisten der Gegenwart beauftragt, ein Stück für Chor und Orchester zu schreiben. Nagano, der als künstlerischer Leiter des Ingolstädter Vorsprung Festivals sehr gern mit der Audi Jugendchorakademie zusammengearbeitet hatte, verpflichtete unter anderem die jungen Sänger dieses kulturellen Aushängeschilds unserer Region zu einem wesentlichen Beitrag bei der Uraufführung des Werkes.

Alles beginnt mit Geräusch, unstrukturiert, Chaos, Tohuwabohu. ‘Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde’ – zwei Kinder lesen Ausschnitte der biblischen Schöpfungsgeschichte – und mitten in den Wind der noch wüsten Welt hinein monumentale Melodiosität: ‘Es werde Licht’. Fünf Sätze hat Widmanns Oratorium, der erste: ‘Fiat lux!’ Mit überwältigender Macht von Orchester und Chor bricht sich das Licht Bahn, strahlt, leuchtet und wärmt. Schon zu Beginn ein geradezu sakraler Klangeindruck, der den Abend bei aller existenziellen Ambivalenz des Werkes nicht verlassen wird. Denn Widmann verhandelt nichts weniger in seiner ‘Arche’ als die Gottesfrage, die Frage von Mythos und Aufklärung, Ergebung in die Strafe, Hoffnung auf Erlösung, Befreiung im Handeln aus Liebe. Gibt es einen gerechten Gott? Und was ist der Mensch?

‘Dona nobis pacem’ heißt es schließlich nach der Sintflut, dem Drama von Liebe und Eifersucht und dem jüngsten Gericht am ‘Dies irae’ ganz zum Schluss auch in einer digital gesteuerten, postfaktischen Welt. Adressaten bleiben beide, der Mensch und Gott. Die Utopie des Friedens bleibt, sie verlässt den Menschen nicht und die Hoffnung liegt immer wieder neu in der Generation der Kinder und ihrer noch unbefangenen Kreativität. Ein toller Auftritt gelang dem Solisten des Knabenchores der Chorakademie Dortmund und den Hamburger Alsterspatzen.

Für großes Klangkino sorgten ein glänzend aufgelegtes Orchester und zwei perfekt intonierende, dialogisch eingesetzte Chöre, wobei die Audi Jugendchorakademie sich mit dem Chor der Hamburgischen Staatsoper locker messen kann. Der leuchtende Sopran von Marlis Petersen und der intensive Bariton von Thomas E. Bauer setzten wahre Glanzpunkte. Kent Nagano verwirklichte mit Jörg Widmanns ‘Arche’ in der Elbphilharmonie eine eindringliche Vision von Musik und Menschlichkeit.“ (mit tb)

Talente gesucht! Die Audi Jugendchorakademie sucht für weitere Projekte Sängerinnen und Sänger im Alter von 18 bis 27 Jahren. Das Vorsingen findet Anfang März in Hamburg, Berlin und München statt. Informationen und die Anmeldung zum Vorsingen finden Interessierte unter www.audi.de/vorsingen.