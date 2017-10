2017-10-20 06:00:00.0

Augsburg Gehweg am Roten Tor wird freigegeben

Bei der Freilichtbühne entsteht ein neuer Zugang zu den Wallanlagen Von Stefan Krog

Die Stadt will bis spätestens Ende November einen neuen Fußweg am Roten Tor für Passanten freigeben. Es handelt sich dabei um den Weg auf der Mauer, die den hinteren Abschluss der Freilichtbühne bildet. Der Weg durchs Rote Tor und das dahinterliegende „Höfle“ war bislang dem Theater vorbehalten – er wird nun mit einer Beleuchtung ausgestattet, sodass Passanten von der Rote-Torwall-Straße direkt zum Roten Tor und in die Spitalgasse gelangen können.

Im Rahmen der Unesco-Welterbe-Bewerbung

Die Öffnung des Weges findet im Rahmen der Unesco-Welterbe-Bewerbung statt. So sollen das Rote Tor und die dahinter liegenden Wassertürme besser zugänglich gemacht werden. Unter dem Weg verläuft zudem das Aquädukt, mit dem Lechwasser in die Kanäle der Altstadt geleitet wird.

Sanierung läuft abschnittsweise

Ebenfalls Bestandteil der Welterbe-Bewerbung ist wie berichtet die Sanierung der Bäcker- und Spitalgasse, die für Passanten aus der Altstadt der Hauptzugang zum Wasserturm-Ensemble bildet. Die Sanierungsarbeiten laufen abschnittsweise und sind schon im Gange. 2019/20 soll die Spitalgasse mit dem Platz am Roten Tor fertig werden.