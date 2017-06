2017-06-03 11:37:00.0

Grottenau: Jetzt beginnt der Umbau

Stadt und Uni ziehen ins Ex-Postgebäude. Was dort alles entsteht.

Die Bautafel steht: Es ist das Signal an die Öffentlichkeit, dass jetzt offiziell der Umbau der ehemaligen Hauptpost Grottenau für die neuen Räumlichkeiten der Stadt Augsburg sowie des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg beginnt.

Es wird mehrere Jahre dauern

Es ist ein Bauprojekt, das sich über mehrere Jahre erstreckt. Das durch die Stadt erworbene Gebäude wird sowohl kulturell als auch architektonisch aufgewertet. Bauherren sind das Wirtschafts- und Finanzreferat sowie das Bildungsreferat. Das Gebäude wird zu einem Teil von Mitarbeitern der Stadt genutzt werden. Dazu gehören das Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie der Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst.

Für das Leopold-Mozart-Zentrum ist neben den Übungsräumen und einem Orchesterprobensaal zudem ein Konzertsaal vorgesehen. Dieser befindet sich nach dem Umbau in der alten Schalterhalle und bietet bis zu 155 Personen Platz. „Das Leopold-Mozart-Zentrum in der Grottenau verzahnt sich perfekt mit dem Theater“, sagt Bildungsreferent Hermann Köhler. Die Post hat die Grottenau verlassen. Sie sitzt jetzt unweit in einem Gebäude in der Ludwigstraße 3 und 5.

Was der Umbau kostet

Die Kosten für den Umbau der 14000 Quadratmeter in der Grottenau betragen 22 Millionen Euro. Bis Ende 2019 ist der Einzug der Verwaltungseinheiten geplant, ab Frühjahr 2020 kommen die Studierenden und Mitarbeiter des Leopold-Mozart-Zentrums.