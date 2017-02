2017-02-17 13:38:53.0

Wochenend-Tipps Heavy Metal oder Ballett? Die Auswahl ist am Wochenende groß

Mit dem Kesselhaus Geburtstag feiern, mit den Kindern ins Theater oder über einen Flohmarkt schlendern: In Augsburg und Umgebung ist am Wochenende viel los. Hier sind die Tipps. Von Claudia Graf

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Das kann man ändern. In Augsburg und Umgebung ist einiges geboten:

Tipps für Musik-Fans

In Augsburg feiert das Kesselhaus seinen 11. Geburtstag. Am Freitag und Samstag sorgen verschiedene DJs bei "11 Years Kesselhaus" dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Hits aus den 90ern und 2000er Jahren, eine Ü30 Party, Hip Hop und Elektro. Eintritt 7 Euro.

Am Freitag wird in der Kantine am Exerzierplatz Augsburgs Band des Jahres 2017 gesucht. Damit geht Deutschlands ältester Nachwuchswettbewerb in eine neue Runde. Diesmal dabei: Phil Igran, Banana White feat. Luisa Deres, Hannah And The Neighbours und Coméra. Eintritt 5 Euro.

Heavy Metal ist am Freitag in Memmingen geboten: Grave Digger + Mystic Prophecy spielen ab 20 Uhr im Kaminwerk, Einlass ist ab 19 Uhr. Eintritt 33, im Vorverkauf 28 Euro.

In der Ballonfabrik in Augsburg spielen am Samstag Roots & Dub Gathering feat. The four Seasons of Roots & Bootsman & Mystikal Obsession. Wer vor 20 Uhr da ist, zahlt 6 Euro, danach kostet der Eintritt 9 Euro.

In Landsberg ist der Jazzgitarrist Eivind Aarset zu Gast. In der skandinavischen Musikszene hat sich der Norweger bereits einen Namen gemacht. Karten gibt es ab 23 Euro, Beginn ist um 20 Uhr im Stadttheater.

Flohmärkte

In Augsburg kann man am Samstag auf den Flohmärkten auf dem Parkplatz der Rockfabrik und bei der Autovermietung Salameh stöbern, jeweils von 6 bis 16 Uhr.

In Gersthofen ist am Samstag zwischen 8 und 16 Uhr ein Flohmarkt auf dem Festplatz aufgebaut.

Und am Sonntag darf von 8 bis 15 Uhr auf dem Flohmarkt auf dem Freigelände der Schwabenhalle in Wertingen gestöbert werden.

Theater & Kleinkunst

Für "Endstation Sehnsucht", das Schauspiel von Tennessee Williams, gibt es nur noch Restkarten. Es wird am Freitagabend ab 19.30 Uhr ein letztes Mal auf der Brechtbühne im Theater Augsburg aufgeführt.

Auch am Samstag und Sonntag werden in der Augsburger Puppenkiste mit dem Programm Kabarett 2017 Politische Satire und Sinniges gezeigt. Mal heiter, mal tiefgründig treten die Puppen auf. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag bereits um 18 Uhr.

In München ist am Samstag das Russische Nationalballett zu Gast. Die Künstler aus Moskau zeigen in der Philharmonie im Gasteig Tschaikowskys klassisches Meisterwerk „Schwanensee“. Beginn der beiden Vorstellungen ist um 16 und 20 Uhr.

Für die Kleinen

Kinder sollen am Wochenende selbstverständlich auch nicht zur kurz kommen: Mit dem Musical "Die Schneekönigin" gibt es in Augsburg, Kongress am Park, etwas für die ganze Familie. Karten gibt es ab 23 Euro.

Außerdem ist in Augsburg immer noch der Circus Alberti zu Gast. Bis Sonntag, 26. Februar, steht das Zelt auf dem Festplatz in Göggingen an der Pfarrer-Bogner-Straße. Vorstellungen sind von Montag bis Freitag immer um 16 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits um 15 Uhr.

"Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor", nach dem Buch von Martin Baltscheit, ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Aufgeführt wird das Stück im Kemptener Stadttheater am Sonntag um 15 Uhr.