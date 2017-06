2017-06-23 16:09:00.0

Augsburg Hund beißt einer Jugendlichen ins Bein

Ein zunächst herrenloser Hund hat Polizei eine 17-Jährige ins Bein gebissen. Als die Halterin dazu kam, beleidigte sie die junge Frau und ging.

Zwischenfall mit einem Hund in der Innenstadt: Am Donnerstag ging eine 17-Jährige mit ihrem Hund in der Heinestraße spazieren, wie die Polizei mitteilt. Hier fiel ihr ein zunächst herrenloser Hund auf, der auf der Straße herumlief und schließlich auf die Jugendliche und ihren Hund zukam. Der fremde Hund ging zunächst den angeleinten Hund der 17-Jährigen an und biss die Jugendliche anschließend ins Bein. Die Halterin des fremden Hundes kam nach dem Vorfall hinzu, beleidigte die Geschädigte, nahm ihren Hund und ging weg. Von der Hundehalterin ist lediglich bekannt, dass sie etwa 45 Jahre alt ist, eine kräftige Statur hat und gebrochenes Deutsch sprach. (möh)