2017-05-09 15:01:00.0

Augsburg Im Juni wird Augsburg zur Festzone

In der Stadt ist im kommenden Monat außergewöhnlich viel geboten. Und das hat nicht nur mit den Sommernächten zu tun. Von Michael Hörmann

Reden wir an dieser Stelle nicht über das Wetter in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich weiß ohnehin jeder, dass Gewitter und Regenschauer vorhergesagt sind. Wir warten weiter auf den Sommer. Was zumindest das Veranstaltungsprogramm anbelangt, verspricht der Monat Juni „heiße Tage“ für Augsburg. Extrem heiße sogar. Und das liegt bei weitem nicht nur am Stadtfest, den „Augsburger Sommernächten“.

Von Mitte bis Ende Juni konzentriert sich das Festgeschehen in einer außergewöhnlichen Form. Das Jugendfestival Modular geht über die Bühne. Ein Wochenende später findet ein evangelischer Kirchentag statt, der in die lange Kunstnacht eingebunden ist. Ende Juni steht nicht nur das dreitägige Stadtfest auf dem Terminplan. Es fällt zudem der Startschuss für die Saison auf der Freilichtbühne. Aus dem Theater kommt frohe Kunde: Die Karten für die „The Rocky Horror Show“ sind heiß begehrt. Der Vorverkauf läuft besser als im Rekordjahr 2015 bei den Blues Brothers. Ebenso gefragt sind Karten für Modular, wo davon ausgegangen werden kann, dass auch in diesem Jahr sämtliche drei Tage ausverkauft sein werden. Für die lange Kunstnacht startet der Kartenvorverkauf am 24. Mai. Beim Stadtfest sieht es anders aus. Hier ist der Eintritt frei. Ein Überblick.

Modular Im Vorjahr kamen an drei Tagen insgesamt 30000 Besucher. Das Festival, das im Wittelsbacher Park und im Kongress am Park über die Bühne geht, war jeden Tag ausverkauft. In diesem Jahr findet es von Donnerstag, 15. Juni, bis Samstag, 17. Juni, statt. Veranstalter ist der Stadtjugendring.

Lange Kunstnacht Termin ist am Samstag, 24. Juni. Über 100 Aufführungen an fast 50 Orten sind im Angebot. Karten gibt es ab 24. Mai. Die Preise sind unverändert: Im Vorverkauf kostet das Ticket 12 Euro (ermäßigt 10 Euro), an der Abendkasse zahlt man 14 Euro (ermäßigt 12). Das Motto in diesem Jahr lautet „Die lange Nacht der Freiheit“. Es bezieht sich auf die Reformation vor 500 Jahren. Im Jubiläumsjahr gibt es eine enge Verbindung zur evangelischen Kirche. Die Protestanten veranstalten am Wochenende, 24. und 25. Juni, einen Kirchentag in der Innenstadt. Die Übergänge im Programm sind am Samstag fließend. Am Sonntag findet beim Kirchentag um 10 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Rathausplatz statt.

Augsburger Sommernächte Das Stadtfest findet zum zweiten Mal unter geänderten Vorzeichen statt. Das Fest verteilt sich auf mehrere Plätze in der Innenstadt. Termin ist von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli. Die Maximilianstraße ist Bestandteil der Festzone. Dies sah bei den Max-Festen, den Vorgängern der Sommernächte, anders aus. In der Maxstraße konzentrierte sich damals die Festzone.

Freilichtbühne Zum Abschied von Intendantin Juliane Votteler verspricht das Stück „The Rocky Horror Show“ auf der Freilichtbühne zum Besuchermagneten zu werden. Der Vorverkauf läuft, das Ergebnis ist vielversprechend. Sprecher Philipp Peters sagt: „Wir haben bereits über 11000 Karten verkauft. Das sind nahezu doppelt so viele wie zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr bei Cabaret und 30 Prozent mehr im Rekordjahr 2015 bei den Blues Brothers.“ Premiere ist am Freitag, 30. Juni. 2100 Plätze bietet die Freilichtbühne, für den ersten Abend sind viele Karten verkauft. 25 Aufführungen sind angesetzt.