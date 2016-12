2016-12-31 06:06:00.0

Augsburg Im Notfall führt der Weg zur Messe

Nicht nur während einer Bombenentschärfung wird Platz geschaffen. Auch das Theater profitiert von der Infrastruktur. Wie Geschäftsführer Gerhard Reiter die Perspektiven beurteilt. Von Michael Hörmann

Diese Form der Hallenbelegung hatte vor wenigen Monaten wohl niemand auf der Rechnung: Denn wer hätte gedacht, dass das Theater seine Zelte auf dem Augsburger Messegelände aufschlagen muss. Und dies auch noch über den Jahreswechsel hinweg. Dass die Messe zudem für einen Tag zum Notquartier für Augsburger während einer Bombenentschärfung werden sollte, war auch nicht vorhersehbar. Beides ist geschehen. „Dies zeigt, wie flexibel die Messe Augsburg aufgestellt ist“, sagt Geschäftsführer Gerhard Reiter. Die Entwicklung bei Messen und Ausstellungen, die das Kerngeschäft des Messezentrums darstellen, sei zudem erfreulich. Insofern geht der Blick des Geschäftsführers optimistisch ins neue Jahr. Manches könne derzeit noch nicht öffentlich gesagt, was am Verhandlungstisch bereits eingetütet sei. Dies gelte für das Konzertprogramm: „Von den Hochkarätern, die bei uns schon im Kalender stehen, haben wir noch keine Freigabe für die Kommunikation der Termine bekommen.“

Die Schwabenhalle hat sich als Übergangs-Spielstätte bewährt

Terminlich festgelegt ist dagegen das Gastspiel des Theaters. Die vorerst letzte Aufführung in der Schwabenhalle ist am 4. Februar, die Oper „Tosca“ kommt zur Aufführung. „Weitere Zeitfenster stehen kaum zur Verfügung“, erläutert Reiter, der die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Theaters lobt. Als im Sommer klar war, dass die städtische Kultureinrichtung wegen der kurzfristigen Schließung des Großen Hauses am Kennedyplatz dringend Ausweichspielstätten benötigt, kam auch die Messe schnell ins Gespräch. Was seit den Herbstmonaten in der Schwabenhalle geboten wird, kommt bei Besuchern gut an. Die Schwabenhalle habe sich als Interimsspielstätte bewährt, hat der Messe-Geschäftsführer von vielen Seiten bestätigt bekommen. Ihn freut das Lob.

Positiv verbucht in der Bilanz für das Jahr 2016 ist die Premiere der „Experience Composites“. Diese Veranstaltung mit internationalem Anspruch wurde von der Messe selbst organisiert. Thema ist die Auseinandersetzung mit Faserverbundstoffen, die in der Region Augsburg bei heimischen Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Der Erfolg zeige sich in der Zahl der 175 Ausstellern bei mehr als 4000 Besuchern aus über 30 Ländern.

Sein ehrgeiziges Ziel war es, eine neue Veranstaltung zu entwickeln

Reiter, der 2010 in Augsburg anfing, sieht seinen eingeschlagenen Kurs nunmehr Früchte tragen: „Ich hatte mir 2010 als größtes Ziel gesetzt, mittelfristig eine Veranstaltung zu entwickeln, die eben die wirtschaftliche Dynamik der Region spiegelt und diese international fördert. Das haben wir geschafft und an dem Punkt arbeiten wir weiter.“ Als nächsten Baustein will Reiter bei der Infrastruktur Dinge verbessern. Bekannt ist, dass er gerne im Masterplan für die Messe den Neubau der Halle 2 sehen würde. Gespräche mit dem Freistaat Bayern laufen, heißt es. Wirtschaftlich zahle sich eine positive Entwicklung des Messegeschäfts für die Region auf alle Fälle aus, so Reiter.

Er verweist auf Hochrechnungen, die auf der Basis der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von Messen und Ausstellungen fußen: Demzufolge hat die Messe Augsburg im Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtbetrag von 104 Millionen Euro an Umwegrentabilität erzielt. Geld, das in der Region hängenbleibt. Es handelt sich dabei um Ausgaben und Investitionen der Aussteller und Besucher der Veranstaltungen. Für das jetzt zu Ende gehende Jahr dürfte der Betrag nochmals steigen.

Auf der Wunschliste des Messe-Geschäftsführers steht ein Hotel, das in unmittelbarer Nähe zum Areal gebaut werden könnte. 200 Meter Luftlinie sind es von dort zur Schwabenhalle. Gespräche werden geführt. Ergebnisse gibt es noch nicht. „Die Stadt befindet sich in Abstimmung mit der Messe, potenziellen Investoren sowie mit den Verantwortlichen des Innovationsparks“, sagte zuletzt Wirtschaftsreferentin Eva Weber.