2017-05-06 06:00:00.0

Veranstaltungen In Augsburg ist am Wochenende viel geboten

Endspurt auf dem Plärrer, Europa auf dem Rathausplatz, der Stadtmarkt feiert und die Innenstadt-Geschäfte öffnen am Sonntag. Das Wochenende ist nichts für Stubenhocker. Von Michael Hörmann

Daheim bleiben geht immer. Doch mal ehrlich: An diesem Wochenende sollten auch Stubenhocker raus. Augsburg lädt ein. Das Programm ist reichhaltig. Marktsonntag, Stadtmarkt-Fest, Endspurt auf dem Plärrer, Europawoche, Straßenklaviere. Da kann man man schnell den Überblick verlieren. Hier ein Wochenendfahrplan:

Marktsonntag Geschäfte in der Innenstadt, zu denen die City-Galerie zählt, können am 7. Mai zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. In vielen teilnehmenden Geschäften gibt es Aktionen. Im 7,5-Minuten-Takt verkehren die Straßenbahnen zwischen 12.30 und etwa 18.30 Uhr, und damit doppelt so häufig als an sonstigen Sonntagen. Zahlreiche Parkhäuser bieten günstige Tarife an.

Europatag Die Veranstaltung ist eingebunden in den Marktsonntag. Auf dem Rathausplatz präsentieren sich Organisationen. Ein Höhepunkt: Um 14 Uhr sollen Bürger die Europahymne auf mitgebrachten Instrumenten spielen. Diese Aktion läuft unter dem Motto „Pulse of Europe“, die in vielen europäischen Städten stets an Sonntagen über die Bühne geht.

Stadtmarktfest Am Samstag gibt es abseits des üblichen Verkaufs ein buntes Programm von 10 bis 16 Uhr. Am Marktsonntag hat der Markt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Künstler treten auf. Am Bauermarkt stehen Biertische.

Familienbad Am Samstag um 11 Uhr beginnt die Freibadsaison,

Wassertag Nein, dieser Tag hat wenig mit dem erwarteten Regen am Sonntag zu tun. In den historischen Wassertürmen am Roten Tor finden von 10 bis 16 Uhr laufend Führungen durch das Ensemble statt. Um 14.30 Uhr beginnt eine spezielle Stadtführung zur Welterbe-Bewerbung. Treffpunkt ist vor der Bürger- und Touristeninformation am Rathausplatz.

Straßenklaviere Zehn Plätze, zehn Pianos: Die Aktion „Play Me, I’m Yours“ startet am Sonntag. Wer Lust hat, kann Klavier spielen. Bis 27. Mai laden zehn Pianos auf öffentlichen Plätzen ein, in die Tasten zu greifen.

Plärrer Der Augsburger Osterplärrer ist verlängert. Endgültig Schluss ist am Sonntag um 23 Uhr. Vor allem wegen des vorhergesagten besseren Wetters am Samstag rechnen die Schausteller an diesem Tag mit einem großen Andrang.

