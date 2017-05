2017-05-04 18:44:00.0

Augsburg Judenberg gesperrt: So geht es bald in die Altstadt

Wegen Leitungsarbeiten muss der Augsburger Judenberg ab Montag für sieben Wochen gesperrt werden. Wie Passanten umgeleitet werden. Von Stefan Krog

Ab kommenden Montag wird die Stadt den Judenberg als zentrale Fußverbindung zwischen City und Altstadt sperren. Grund sind Arbeiten an Strom- und Fernwärmeleitungen. Die Bauarbeiten werden bis Freitag, 23. Juni, dauern. Während der siebenwöchigen Sperrung sind alle Geschäfte am Judenberg erreichbar, wenn auch nur über Umwege.

Als beschilderte Umleitungen steht die Treppe am Rathaus (Eisenberg) und der Hunoldsberg zur Verfügung. Die Eisernen Stiegen sind für Kinderwagen nicht geeignet, der Hunoldsberg ist mit Kinderwagen befahrbar, aber relativ steil. Wer sich den Auf- oder Abstieg bei Nässe nicht zutraut, kann je nach Ziel auch auf den Predigerberg oder den Perlachberg ausweichen.

Die offizielle Beschilderung führt die Fußgänger an den Fuß des Judenbergs, auch wenn das mitunter ein Umweg ist. Man wolle die Passanten aber so führen, dass sie auf den gewohnten Wegen entlang der Geschäfte gehen, so der Altstadtverein.

Marktsonntag nicht von Judenberg-Sperrung betroffen

Die Arbeiten beginnen, sobald das Gerüst für den Neubau "Max23" am Judenberg abgebaut ist. Der Marktsonntag am 7. April (➔ hier geht's zum Programm) wird aber nicht von der Sperrung betroffen sein. Gleiches gilt für die Augsburger Sommernächte vom 29. Juni bis 1. Juli.

Allerdings wird der Judenberg ab 23. Juni noch nicht voll benutzbar sein, auch wenn die Sperrung aufgehoben wird. Grund ist, dass das Tiefbauamt dann noch mit Pflasterarbeiten beschäftigt sein wird. Sie sollen bis 11. August dauern. Parallel zu den Arbeiten am Judenberg wird auch die Maximilianstraße vor „Max23“ aufgerissen werden müssen. Die Fernwärmeleitung in diesem Bereich stammt aus den 60er Jahren und muss erneuert werden.

Wenn die Arbeiten am Judenberg fertig sind, müssen die Stadtwerke dieses Jahr noch im Hunoldsgraben die Leitung ersetzen. Kommendes Jahr ist dann voraussichtlich die Fernwärmeleitung in der Weißen Gasse dran.