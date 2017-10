2017-10-08 20:33:00.0

Augsburg Jugendliche sollen 17 geparkte Autos besprüht haben

Mindestens 17 geparkte Autos, eine Mülltonne und mehrere Hauswände: All das sollen drei Jugendliche am Wochenende mit Spraydosen ruiniert haben. Die Polizei ermittelt.

Drei Jugendliche haben laut Ermittlungen der Polizei am späten Samstagabend gegen 23.35 Uhr in der Augsburger Taxisstraße Hausfassaden und geparkte Autos besprüht. Zeugen riefen die Polizei. Als die erste Streife kam, flüchteten die Jugendlichen zunächst in ein Haus, so die Polizei. Dort fanden die Polizisten sie in der Wohnung eines der Verdächtigen.

Bei den zwei 17-Jährigen und einem 16-Jährigen wurden Farbspuren an den Händen gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens 17 geparkte Autos, eine Mülltonne und mehrere Hauswände besprüht wurden. skro