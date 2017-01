2017-01-25 12:21:00.0

Augsburg Kalt? Von wegen! Die Mathematiker der Uni gehen trotzdem Baden

Seit Wochen ist die Region ein Eisschrank mit Minusgraden auch am Tag. Die Mathematiker der Universität Augsburg gehen trotzdem weiter im Ilsesee baden. Immerhin müssen sie den See nicht erst vom Eis befreien. Ein Uferstreifen ist noch nicht zugefroren. Am Dienstag luden sie Studenten und Mitarbeiter anderer Studienrichtungen ein. Immerhin zehn folgten dem Aufruf. Unter den Eisbadern waren auch zwei Professoren. Die meisten Teilnehmer machten allerdings nur zwei oder drei Schwimmzüge und verließen das Wasser dann wieder. Einige Mutige sprangen mehrfach in den Ilsesee. Die Idee für das gemeinsame Schwimmen hatten die Mathematiker vor einiger Zeit: „Wir laufen nach dem Essen immer eine Runde um den Unisee auf dem Campus, da kam uns die Idee, gemeinsam schwimmen zu gehen“, sagt Ingo Blechschmidt, Doktorand am Lehrstuhl für Algebra und Zahlentheorie. Anfangs gingen die Mitglieder der Fakultät einmal im Monat schwimmen. „Es hat uns aber so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt einmal die Woche gehen“, so Blechschmidt. Der harte Kern besteht aus 15 bis 20 Personen. Sie sind in der Regel am Ilsesee, weil der nur 15 Minuten von der Uni weg ist.