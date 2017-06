2017-06-12 06:08:00.0

Kommentar Kürzere Wege für Patientinnen

Das Klinikum bietet ein neues Angebot für Frauen mit Brustkrebs. Von Eva Maria Knab

Patienten, die schwer krank sind, wollen möglichst in einem Krankenhaus rundum medizinisch versorgt werden. Für viele Brustkrebspatientinnen in Augsburg war das bisher nicht möglich. Wenn sie nach der Krebsoperation ihre Brust mit Eigengewebe rekonstruieren lassen wollten, mussten sie an Kliniken in anderen Städten ausweichen und damit nicht nur das Krankenhaus wechseln, sondern auch weite Wege auf sich nehmen.

Ein medizinischer Standard

Dabei gilt der Wiederaufbau von Brüsten mit Eigengewebe inzwischen als medizinischer Standard in großen Krankenhäusern. Dass dieser Eingriff nun auch in Augsburg angeboten werden kann, dürfte eine große Erleichterung für betroffene Frauen sein. Auch organisatorisch gibt es eine deutliche Verbesserung: Die Plastische Chirurgie ist nun komplett in der Klinik für Unfallchirurgie des Klinikums angesiedelt, die eine der größten in Deutschland ist. Damit darf man als Patient die entsprechende ärztliche Kompetenz erwarten.