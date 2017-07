2017-07-13 18:36:00.0

Augsburg Mäh! Warum im Textilviertel jetzt 20 „Schafe“ grasen

Und warum sich das Grünamt um ihre Pflege kümmert. Von Andrea Wenzel

Mancher Passant staunte dieser Tage nicht schlecht, als er auf der Wiese zwischen Textilmuseum und City-Galerie auf eine Herde Schafe traf. Es sind keine echten Tiere, sondern 20 Skulpturen aus Beton. Was hat es damit auf sich? Die Tiere sind Teil des Gestaltungsplans für das Textilviertel. Die Tiere sollen daran erinnern, dass genau an dieser Stelle zu Hochzeiten der Textilindustrie in Augsburg Schafwolle verarbeitet worden ist. „Diese Idee hat damals der zuständige Landschaftsarchitekt eingebracht“, sagte Heinz M. Schnürch, zuständiger Projektentwickler.

Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich

Die Umsetzung dieser Installation sei nun die letzte noch ausstehende Aufgabe, die die Schäfflerbachstraße Grundbesitz GmbH aus dem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt zu erfüllen habe. Die Firma übernehme auch die Kosten, die sich laut Schnürch im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Pflege der Tiere übernehme dann das städtische Grünamt. Es will die 20 Betontiere mit einer speziellen Lackierung überziehen, die eine Reinigung einfacher macht.