2018-02-23 16:58:00.0

Augsburg-Univiertel Mann soll mit Messer auf 75-jährige Mutter eingestochen haben

Im Univiertel gab es am Freitag eine Messerattacke. Ein Mann soll auf seine Mutter eingestochen haben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Von Jörg Heinzle

Der Polizeieinsatz sorgte für Aufsehen im Univiertel – und er beunruhigte Anwohner und Passanten. Zahlreiche Streifenwagen fuhren am Freitagmittag schnell zu einem Mehrfamilienhaus in der Salamon-Idler-Straße, auch ein Notarzt und Sanitäter rückten an. Der Grund für das große Aufgebot: In einer Wohnung des Hauses soll ein Mann seine Mutter niedergestochen haben.

Die Bluttat spielte sich den Angaben der Polizei zufolge gegen 12.30 Uhr ab. Die Polizei wurde per Notruf über die Messerattacke informiert. Wer den Notruf abgesetzt hat, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Polizisten nahmen den 47-jährigen Tatverdächtigen noch in der Wohnung fest. Er soll dort zusammen mit seinen Eltern gelebt haben.

Polizei: Mehrmals zugestochen

Wie es zu der Messerattacke kam – ob der Tat eventuell ein Streit vorausging, der dann eskalierte – ist bislang unklar. Den ersten Ermittlungen soll der Mann aber gleich mehrfach mit dem Messer auf seine 75 Jahre alte Mutter eingestochen haben – auch auf den Oberkörper. Die Rentnerin wurde von den Rettungskräften sofort ins Augsburger Klinikum gebracht Die Frau erlitt durch die Stiche nach Angaben eines Polizeisprechers zwar schwere Verletzungen, sie soll aber nicht in Lebensgefahr schweben. Wie es heißt, ist die 75-Jährige noch ansprechbar gewesen, als Polizisten und Retter am Tatort eintrafen.

Polizeisprecher Siegfried Hartmann sagt am Nachmittag: „Die näheren Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch nicht bekannt.“ Die Augsburger Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 47-Jährige wurde unmittelbar nach seiner Festnahme in eine Arrestzelle im Keller des Polizeipräsidiums gebracht. Sollte es beim Verdacht bleiben, dass der Sohn seine Mutter mit dem Messerangriff töten wollte, dann wird er aller Voraussicht nach in Untersuchungshaft kommen. Die Staatsanwaltschaft muss dann noch im Lauf des Samstags einen entsprechenden Haftbefehl beim Amtsgericht beantragen.