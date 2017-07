2017-07-04 17:07:00.0

Augsburg Mann verfolgt und belästigt eine 14-jährige Schülerin

Die Polizei sucht einen Täter, der am Montag in Augsburg ein Mädchen erst in der Straßenbahn belästigt und dann verfolgt hat. Was die Schülerin dagegen unternahm.

Ein Mädchen ist am Montag bei einer Straßenbahnfahrt in Augsburg belästigt worden. Foto: Silvio Wyszengrad