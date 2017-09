2017-09-28 12:09:00.0

Augsburg Modernes Wohnen in der Bärenstraße

Neue Anlage der Wohnbaugruppe im Bärenkeller ist im nächsten Jahr bezugsfertig. Warum die künftigen Mieter bald mit besseren Einkaufsmöglichkeiten im Bärenkeller rechnen dürfen. Von Andrea Baumann

Im März erfolgte der Spatenstich, jetzt feierte die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) Richtfest im Bärenkeller. Auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück in der Bärenstraße entstehen gerade 42 Wohnungen von zwei bis vier Zimmern, verteilt auf vier Häuser. Der Neubau ersetzt eine in die Jahre gekommene Wohnanlage, die abgerissen wurde.

Neben modernen energetischen Standards spielt auch das Thema Barrierefreiheit eine Rolle. 26 Wohnungen sind entsprechend ausgestattet. Zwei Häuser bekommen Aufzüge, in den beiden anderen ist bei Bedarf eine Nachrüstung möglich. 18 oberirdische Stellplätze sowie zwölf Garagenstellplätze komplettieren die Wohnanlage, deren Gesamtkosten WBG Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe auf 10,35 Millionen Euro beziffert.

Zuschuss bis zu 4,40 Euro

In spätestens einem Jahr dürften die Wohnungen bezugsfertig sein. Wie bei allen anderen Neubauprojekten ist auch das Vorhaben im Bärenkeller öffentlich gefördert. Konkret erhalten die Mieter je nach Einkommen einen Zuschuss von bis zu 4,40 Euro zur regulären Miete von 9,50 Euro pro Quadratmeter.

„Ich freue mich, dass die Wohnbaugruppe Augsburg in Sachen Neubau mit großen Schritten vorankommt“, so Oberbürgermeister Kurt Gribl. „Denn wir schaffen hier bezahlbaren Wohnraum für Augsburg, den unsere wachsende Stadt dringend benötigt.“ Die künftigen Bewohner ziehen in ein Viertel, das demnächst mit besseren Einkaufsmöglichkeiten aufwartet.

Einige Gebäude werden abgerissen

Nach mehrjähriger Planungs- und Verfahrenszeit hat jetzt der städtische Bauausschuss den Weg frei gemacht für den Neubau eines Edeka-Supermarkts mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche inklusive eines Backshops. Der städtebauliche Vertrag ist unter Dach und Fach. Aktuell werden auf dem Grundstück noch einige gewerblich genutzte Gebäude, darunter ein Betriebshof des Abfallwirtschaftsbetriebs, abgerissen. Im Frühjahr sagte Bauunternehmer Joachim Noller, dass er eine Eröffnung des Supermarkts Ende 2018 anpeilt. Für eine aktuelle Stellungnahme war er nicht erreichbar.

Zum Gesamtvorhaben, dessen Kosten der Unternehmer auf rund 3,85 Millionen Euro beziffert, zählt auch der Bau eines überfahrbaren Kreisverkehrs. Damit sollen die Kreuzung Zaunkönigweg/Hirblinger und die Wertinger Straße eine sichere Verkehrsanbindung bekommen.

Eigentümer mit im Boot

Wenn es nach Stadtrat Günter Göttling (CSU) geht, soll vom Supermarkt außerdem eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer in die Bärenstraße entstehen. Dadurch könnte die Strecke zum Supermarkt für viele Bürger verkürzt und ein Anreiz geschaffen werden, eben nicht für jeden Einkauf ins Auto zu steigen. Für den Bereich der Streckenführung über das WBG-Grundstück lässt sich laut Hoppe eine Lösung finden. Allerdings führe ein Teil der Route über Privatgrundstücke. Göttling versucht gerade, die Eigentümer mit ins Boot zu holen.