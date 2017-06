2017-06-21 13:40:00.0

Bergheimer Baggersee Nach Badeunfall: "Wer Panik hat, sollte hier nicht schwimmen"

Nach dem erneuten Badeunfall aufgrund der vielen Wasserpflanzen will das Umweltreferat den Weiher vorzeitig ausmähen. Wie Badegäste den See bewerten und welche Tipps eine Expertin gibt. Von Ina Kresse und Philipp Kinne

Am Bergheimer Baggersee sei nicht mehr so viel los, findet Badegast Elisabeth Kruk aus Stadtbergen. „Die Leute haben Angst vor den Schlingpflanzen.“ Immer wieder sorgen die vielen Wasserpflanzen in dem See für Badeunfälle. Wie berichtet, musste eine 76-Jährige vor einigen Tagen gerettet werden. Nun reagiert das Umweltreferat der Stadt.

Der See am Rande von Bergheim ist relativ flach und voller Gewächs. Manche Schwimmer geraten in Panik, wenn die Unterwasserpflanzen sie plötzlich berühren. In wenigen Fällen verfangen sie sich dann darin. So ist es auch der Seniorin passiert, die sich vor lauter Panik verhedderte und unterzugehen drohte.

„Natürlich nehmen wir den Vorfall am Bergheimer Baggersee sehr ernst“, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Seine Behörde wolle nun bei einem Gespräch mit den Beteiligten die Probleme erörtern. Hierzu werde auch die Wasserwacht eingeladen. Diese weist nach eigenen Angaben schon länger auf das Gefahrpotenzial für Badegäste hin. Gegenüber unserer Zeitung kritisierte Alexander Dußmann, stellvertretender Vorsitzender der Kreiswasserwacht, dass die Stadt den See nur einmal im Jahr ausmähen würde. Das sei zu wenig. Der Umweltreferent reagiert jetzt auf die Kritik.

Laut Erben soll ein häufigeres Mähen der Wasserpflanzen erörtert werden. Er weist aber auch darauf hin, dass eine mehrmalige Entnahme der Pflanzen, vor allem im Sommer, sich insgesamt negativ auf das Gewässer auswirken wird. „Der Badesee hat keinen erkennbaren Zufluss und die Pflanzen übernehmen deshalb die Reinigung des Wassers.“

Bergheimer Baggersee: Eigenverantwortung der Badegäste

Bislang würden die Mäharbeiten einmal im Jahr vom Tiefbauamt veranlasst. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse werden sie in diesem Jahr circa drei Wochen früher als in den Vorjahren durchgeführt“, so Erben. Die Arbeiten seien bereits beauftragt und sollen Anfang Juli stattfinden. Erben macht aber auch deutlich, dass Badegäste den Bergheimer Baggersee auf eigene Gefahr benutzen. Darauf werde am See hingewiesen. Er appelliert an Badegäste, ihr Schwimmverhalten entsprechend anzupassen. Auch Dagmar Leeb von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG, Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg sieht hier die Schwimmer in ihrer Eigenverantwortung gefordert.

Unsicherheit beim Schwimmen, Selbstüberschätzung und mangelnde Ortskenntnis seien Faktoren, aus denen letztlich eine Panikreaktion resultiere. Dies könnte zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. „Ein See ist einfach Natur. Man muss wissen, wo man darin am besten schwimmen kann.“Leeb empfiehlt, sich vorab bei Ortskundigen zu informieren. Wer sich unsicher fühle, solle im stehtiefen Bereich am Ufer bleiben. Oder dort schwimmen, wo man sicher sein könne, dass unter Wasser keine Pflanzen seien. „Ansonsten sollte man lieber ein Schwimmbad bevorzugen.“ Gerate jemand in Panik, sei es durch Schlingpflanzen oder einen Krampf, sei das Wichtigste, Ruhe zu bewahren. Die DLRG-Sprecherin rät, sich flach aufs Wasser zu legen und ruhig zum Ufer zurück zu schwimmen.

Elisabeth Kruk kommt seit 40 Jahren an den Weiher. Schlingpflanzen habe es dort schon immer gegeben. „Aber in diesem Jahr sind es durch das warme Wetter besonders viele.“ Badegast Renate Fritsch aus Augsburg hätte ein besseres Gefühl, wenn die Pflanzen entfernt würden. Ihr Bekannter Helmut Klopfer achtet, wie er erzählt, beim Schwimmen immer auf die Pflanzen. „Sie sind auch sehr eklig. Ich hoffe, dass nicht noch mehr passiert.“

Eine andere Besucherin des Sees ist da schon rigoroser. Christine Hedl aus Göggingen stört sich an dem Unterwassergewächs überhaupt nicht. „Das hier ist ja ein Natursee und die Pflanzen sind nicht giftig. Wer Panik davor hat, sollte hier eben nicht ins Wasser gehen.“

