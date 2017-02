2017-02-18 20:56:00.0

Augsburg Neue Chance für afghanischen Künstler Pouya

Der afghanische Künstler Pouya reiste nach Kabul, um seiner Abschiebung zuvor zu kommen. Ein neues Angebot könnte ihm die Rückkehr ermöglichen.

Der afghanische Künstler Ahmad Shakib Pouya hat ein Angebot von der Schauburg, dem Kinder- und Jugendtheater der Stadt München erhalten. In einer Neuproduktion von Rainer Werner Fassbinders „Angst essen Seele auf“ soll er die Hauptrolle des Ali übernehmen. Die Initiative Zuflucht Kultur hofft, dass dieses Angebot dem Afghanen den Weg zur Rückkehr nach Deutschland ebnet. Probenbeginn ist am 15. März 2017, die Premiere am 22. April.

Pouya hatte als Flüchtling sechs Jahre unter anderem in Augsburg gelebt. Obwohl er sich integriert hatte, sollte er abgeschoben werden. Er reiste schließlich im Januar freiwillig aus und hält sich seither in Kabul versteckt - aus Angst vor den Taliban.

Durchbruch für Rückkehr?

Seine Unterstützer hoffen, dass das Angebot aus München nun der „Durchbruch“ für eine Rückkehr ist. Der Projektvertrag sei bereits unterzeichnet und werde an die Deutsche Botschaft in Kabul weitergeleitet. Dort hat Pouya am Montag einen Termin. Ihm liegen auch Arbeitsangebote der IG Metall in Frankfurt, für die er bereits ehrenamtlich tätig war, und des Gärtnerplatztheaters in München vor. Der Auftritt in „Angst essen Seele auf“ würde diese zeitlich nach hinten verschieben. Die Initiative Zuflucht Kultur hofft, dass Pouya bald nach München darf und dort versuchen kann, ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhalten.

Schauburg-Intendanten George Podt schrieb in einem Brief an Pouya, dass er und das Ensemble durch die Medienberichterstattung auf Pouya Fall aufmerksam geworden. (mb)