2017-07-18 06:07:00.0

Augsburg Neue Nutzung für Asylunterkunft

Es kommen weniger Asylbewerber nach Deutschland. Daher wird aus der Erstaufnahme in der Berliner Allee eine Gemeinschaftsunterkunft.

Als die Zahl der Flüchtlinge, die Deutschland erreichten, im September 2015 stark anstieg, entstand auch ein enormer Handlungsdruck auf die Regierung von Schwaben. Es wurden damals händeringend Räumlichkeiten benötigt in denen die vielen Menschen zunächst einmal untergebracht und erfasst werden konnten: so genannte Erstaufnahmeinrichtungen. Im Dezember 2015 wurde dafür zusätzlich eine Traglufthalle angemietet, die auf dem Gelände an der Berliner Allee aufgebaut wurde. Diese wurde allerdings nie belegt.

Neuankömmling nach Donauwörth

Noch Anfang dieses Jahres hatte die Regierung im Stadtgebiet vier Erstaufnahme-Einrichtungen betrieben, die leerstanden, weil die noch eintreffenden Asylbewerber vornehmlich in der Delp-Kaserne in Donauwörth untergebracht werden. Nun hat die Regierung von Schwaben eine Umnutzung vorgenommen: Die Unterkunft in der Berliner Allee 143, in der noch vor wenigen Jahren viele gerade angekommenen Flüchtlinge in einem Gebäude in Containerbauweise untergebracht waren, wird nun als Gemeinschaftsunterkunft genutzt. „Die Unterkunft weist Platz für rund 110 Bewohner auf und verfügt über einige barrierefreie Räume und Sanitäranlagen“, teilt die Regierung von Schwaben mit. Als Grund für die Umnutzung gibt sie die zurückgegangenen Flüchtlingszahlen an. Die Regierung gab bereits Anfang 2017 bekannt, dass sie sich über alternative Nutzungsmöglichkeiten ihrer nicht benötigten Einrichtungen Gedanken mache. (ziss)