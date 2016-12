2016-12-22 10:50:48.0

Fliegerbombe in Augsburg "Open Doors": Augsburger bieten ihren Mitmenschen Obdach an

Der Begriff tauchte zuerst nach internationalen Katastrophen auf: Anlässlich der Bombenentschärfung bieten nun auch Menschen aus der Region an, ihre Türen für Fremde zu öffnen.

Vor der Evakuierung einer Fliegerbombe in der Jakobervorstadt rufen viele Menschen zu Mithilfe auf. Unter dem Stichwort "Open Doors" ("Offene Türen") bieten Menschen aus Augsburg und Umgebung den Mitbürgern einen Platz an, die am Sonntag ihre Häuser räumen müssen (mehr dazu lesen Sie hier).

Neben Ausweichunterkünften in der Messe, Schulen, Turnhallen oder der WWK-Arena sollen mit dieser Aktion einige der 54.000 Bürger in Privathaushalten unterkommen. Da die Evakuierung bis in den späten Abend dauern kann, werden auch Schlafplätze angeboten.

"Open Doors" in Augsburg und Umgebung

Eine Frau teilt auf Facebook mit: "Wir sind eine Großfamilie und bieten einer anderen Familie, gerne auch mit kleinen Kindern, Unterschlupf in Friedberg-Derching." Eine andere kündigt an: "Hallo, wir haben in Fischach Ortsteil Wollmetshofen eine Ferienwohnung. Wir würden diese kostenfrei, mit der Bedingung dass sie sauber und ordentlich verlassen wird, zur Verfügung stellen."

Auch Unterkünfte für Tiere oder Fahrdienste werden angeboten - beispielsweise auf einer Facebook-Seite der Stadt Augsburg (hier entlang).

Das Schlagwort "Open Doors" ist nach internationalen Katastrophen wie den Anschlägen von Paris bekannt geworden. Nach dem Amoklauf von München boten auch Menschen aus der Region erstmals fremden Menschen ein Obdach an. axhe