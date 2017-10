2017-10-30 16:20:00.0

Augsburg Paar mit Baby rastet im Sozialamt aus

Eine Mitarbeiterin des Sozialamtes an der Stadtmetzg hat am Montagmorgen die Polizei um Hilfe gerufen. Ein Paar, das einen Säugling dabei hatte, war aggressiv geworden.

Das Pärchen auf dem Sozialamt war über die Sozialleistungen offenbar derart unzufrieden, dass der 33-jährige Mann laut Polizei gegenüber der Behördenmitarbeiterin äußerst aggressiv wurde. Das Paar, das mit seinem drei Monate altem Kind im Sozialamt war, wurde daraufhin aufgefordert zu gehen. Der Mann und seine 30 Jahre alte Frau weigerten sich jedoch beharrlich. Aus diesem Grund wurde schließlich die Polizei um Unterstützung gebeten. Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Mann sehr aggressiv. Er weigerte sich weiterhin das Amt zu verlassen. Schließlich griff er die Streife tätlich an. Wie die Polizei berichtet, biss er einem Beamten in den Finger.

Auch als weitere Streifen zur Unterstützung eintrafen, beruhigte sich die Lage nicht. Der Familienvater leistete massiven Widerstand gegenüber den Beamten. Die Ehefrau versuchte die polizeilichen Maßnahmen zusätzlich zu stören, indem sie sich mit dem drei Monate alten Kind vor ihren Mann stellte und den Säugling immer wieder zwischen sich und die Polizisten schob.

Trotz heftiger Gegenwehr durch die Mutter gelang es den Polizeibeamten, das Baby unverletzt aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Die 30-jährige Mutter konnte letzten Endes aus den Räumlichkeiten des Sozialamtes gebracht werden. Die schwangere Frau kam vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Jugendamt Augsburg nahm das drei Monate alte Kind vor Ort vorerst in Obhut. Der beschuldigte 33-Jährige musste gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Bei den Widerstandshandlungen des Mannes wurden drei Polizeibeamte so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt wurden. Sie sind bis auf weiteres dienstunfähig, heißt es im Polizeibericht. ina